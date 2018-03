神力女超人現身奧斯卡 丟掉套索改帶長鍊

2018-03-05 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



蓋兒加朵幕後為第90屆奧斯卡金像獎準備時,開心地搶先配戴上Tiffany & Co. 2018 Blue Book高級珠寶項鍊。圖/Tiffany提供 分享 facebook 神力女超人蓋兒加朵(Gal Gadot )現身第90屆奧斯卡金像獎紅毯,姣好身材和攝人氣勢如昔,但這回護身的不是真言套索或神力手環,而是Tiffany & Co. 2018 Blue Book高級珠寶項鍊和戒指,湛藍優雅的海水藍寶與閃亮的Givenchy流蘇禮服相得益彰,神力女超人不用武力,還是用美麗教人不敢逼視。