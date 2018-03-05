GU粉紫薰衣草 春天新色

2018-03-05 14:15 聯合晚報 本報訊



GU今年春季特別推薦裙裝單品，為造型增添時髦潮感。 GU/提供 分享 facebook

另一日本平價時尚品牌GU則是於今年春季特別推薦裙裝單品，為造型增添時髦潮感，亮點美裙系列包含：貼合身型的緊身裙、修飾身型的A字長裙與短裙，超過40個品項，售價590元~790元。

以時尚剪裁為設計要點的緊身裙，透過高腰的剪裁延展腿部線條，融合上春夏鮮明色調，上身簡易搭配上素面T-SHIRT、襯衫與配件，同為緊身剪裁，透過不同面料選擇搭配出知性俐落亦或者浪漫法國風情。高腰A字長裙的剪裁則凸顯腰身，修飾臀部線條與拉長腿部線條比例，面料的呈現以率性柔美的卡其面料與荷葉剪裁搭配經典花卉、格紋元素，為春夏增添了一絲清新氣息。

GU今年春季特別推薦裙裝單品，為造型增添時髦潮感。 GU/提供 分享 facebook

整體來說，本季GU女裝延續2017年Feminine女人味趨勢，浪漫地注入2018年最新流行色彩-粉紫薰衣草、世外桃源綠與櫻桃番茄紅，透過浪漫復古的設計元素，加上俐落摩登的剪裁，百花齊放的豔麗中帶著舒適柔和的微風，混搭出現代風格。

男裝則以80年代法國男士為雛形，並回歸經典棉、麻面料，春季打造出以丹寧為基礎的隨性慵懶、航海經典橫條紋的優雅休閒，夏季則以熱帶日落美景、異域花朵的城市度假風格點燃盛夏熱潮，以各種質感面料混搭的法式風貌，穿著舒適透氣卻又讓人迷情不忘，是本季男裝的呈現重點。