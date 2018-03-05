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H&M 日式極簡精練剪裁

2018-03-05 14:15聯合晚報 本報訊

Studio系列女裝強調印花和鮮豔顏色。 H&M/提供
Studio系列女裝強調印花和鮮豔顏色。 H&M/提供
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H&M近期最新上市的則是Studio男、女裝，創作靈感來自於日式極簡設計以及恬靜優雅風格。女裝及男裝皆以精練的剪裁搭配休閒的元素呈獻，女裝又更著重於從頭到腳的印花和鮮豔顏色，有流動的連身裙，搭配長褲的長袍，實用的剪裁和針織編織。男裝則透過剪裁進化經典款式，如量身定做的外套，襯衫和針織衫來表現。

H&M
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