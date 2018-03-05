平價衣染上春氣息 優衣庫法國繆思女神聯名限定開賣

2018-03-05 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



充滿法式度假風格的亞麻A字無袖洋裝，是UNIQLO與法國時尚繆思女神伊內絲．法桑琪共同打造2018春夏聯名系列的明星商品。 UNIQLO/提供 分享 facebook

乍暖還寒，愈來愈有春天的感覺，好想穿新衣來迎接，卻又不想荷包大縮水，近來平價時尚品牌紛紛推出2018春夏新裝，不妨找個時間逛逛街，為自己添購幾件新衣裳，搖曳春夏時尚氣息。

由時尚設計師Christophe Lemaire（克里斯多夫．勒梅爾）領軍UNIQLO巴黎研發中心，操刀設計的Uniqlo U 2018春夏系列主要運用顏色為天空藍、海藍色、森林綠和草綠色，以及橙色、紅色調，還有條紋與飾邊等元素。尤其令人眼睛為之一亮的是，取自男裝概念打造的女裝襯衫系列與豐富版型的上衣系列，男裝的亮點則是使用高級棉質布料打造的多款單色與橫條紋T恤，豐富版型的褲裝系列也讓男性的穿搭更多元。

Uniqlo U系列本季的明亮色調元素主要是受到大自然啟發，並以略為寬鬆的輪廓為主軸，展現輕鬆自在卻簡約俐落的身型，全系列共97項商品，包含女裝51項，有外套、上衣、褲、裙、洋裝和泳裝，男裝則有外套、襯衫、針織衫、T恤，以及長褲和短褲共38項，以及男女皆可穿搭的8款配件，售價390元~4990元。

此外，廣受歡迎的UNIQLO與法國時尚繆思女神伊內絲．法桑琪（INES DE LA FRESSANGE）共同打造的2018春夏聯名系列也已經上市，本季靈感來自於伊內絲．法桑琪在歐洲海港城市休閒度假的回憶，她深刻地將划船場景與充滿活力的港邊建築美景融入本季設計理念，以鈷藍色與紅色為主要色調，並大量運用條紋、格紋、圓點、花卉、與星星等印花做設計，主打單品包括：格紋鋪棉外套、充滿春天歡愉圖騰的柔軟輕便褲，以及60年代風格的荷葉邊皺褶洋裝、充滿法式度假風格的亞麻A字無袖洋裝，還有全新推出的時尚家居服系列。