台灣首位！江振誠獲頒亞洲50最佳餐廳終身成就獎
台灣名廚江振誠的新加坡餐廳Restaurant Andre，曾經奪下亞洲50最佳餐廳以及米其林二星等榮耀，儘管在2月14日已熄燈，但亞洲50最佳餐廳肯定其在餐飲界的貢獻，將2018亞洲50最佳餐廳The Diners Club終身成就獎頒予江振誠，成為台灣第一位拿到此獎項的廚師。
江振誠從13歲起便開始他的廚師生涯，並多次打破記錄，像是20歲便已成為西華飯店最年輕主廚，之後又前往法國向米其林三星雙胞胎主廚Jacques、Laurent Pourcel學習廚藝，也曾與多位名廚一同工作，工作經驗相當豐富。直到2010年開設Restaurant Andre，更是將他的廚師生涯帶上高峰，該餐廳於2013年首次列入「世界50最佳餐廳名單」，排名第38名，並在去年晉升至第14名，同時也一直在「亞洲50最佳餐廳名單」中排名前10名，更在2017年奪得第2名佳績。
儘管Restaurant Andre已經在今年2月14日正式結束營業，但亞洲50最佳餐廳的主辦單位肯定江振誠在飲食界的才華、熱情與貢獻，將頒發2018年The Diners Club終身成就獎給江振誠，預計在今年3月27日於澳門永利皇宮舉辦第6屆亞洲50最佳餐廳頒獎典禮上頒獎。
留言