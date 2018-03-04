台灣首位！江振誠獲頒亞洲50最佳餐廳終身成就獎

2018-03-04 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣名廚江振誠的新加坡餐廳Restaurant Andre，曾經奪下亞洲50最佳餐廳以及米其林二星等榮耀，儘管在2月14日已熄燈，但亞洲50最佳餐廳肯定其在餐飲界的貢獻，將2018亞洲50最佳餐廳The Diners Club終身成就獎頒予江振誠，成為台灣第一位拿到此獎項的廚師。

江振誠從13歲起便開始他的廚師生涯，並多次打破記錄，像是20歲便已成為西華飯店最年輕主廚，之後又前往法國向米其林三星雙胞胎主廚Jacques、Laurent Pourcel學習廚藝，也曾與多位名廚一同工作，工作經驗相當豐富。直到2010年開設Restaurant Andre，更是將他的廚師生涯帶上高峰，該餐廳於2013年首次列入「世界50最佳餐廳名單」，排名第38名，並在去年晉升至第14名，同時也一直在「亞洲50最佳餐廳名單」中排名前10名，更在2017年奪得第2名佳績。