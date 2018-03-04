巴黎時尚周／披毯取代包包！HERMÈS打造帥氣女裝

2018-03-04 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



女裝也能穿的很帥氣，愛馬仕（HERMÈS）和設計師品牌Elie Saab在這季的巴黎時尚周中，都在設計中帶出了個性感。愛馬仕維持一貫的低調奢華；而Elie Saab則營造出屬於自己的黑色浪漫。

不同於男裝選擇在神秘的修道院建築中發表，愛馬仕女裝在空曠地區搭出映著紅光的建築，讓模特兒走在充滿異域風格的路上。女裝創意總監Nadege Vanhee Cybulsk在2018秋冬這系列，維持著品牌慣有的低調奢華設計，簡單俐落的剪裁，巧妙運用午夜藍、朱紅、棕褐色、芥末黃和檸檬綠，與皮革和喀什米爾羊毛、或皮草，混搭出平衡感，凸顯出她出身自調色師的背景。品牌利用寬鬆的七分長褲搭配皮革短夾克、以及過膝的長大衣與高領毛衣，隨意加上披毯、外套，裝扮出80年代懷舊有型的Look。