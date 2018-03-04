小王子慶75周年 LeSportsac聯名包登場

2018-03-04 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



由法國作家安托萬德聖埃克蘇佩里（Antoine de Saint-Exupery）所創作的《小王子 Le Petit Prince》在全球擁有眾多書迷，問世多年來更被改編成電影、動畫等作品，是許多人心中「不可不讀」的傳奇。為了慶祝這個經典著作出版75周年，LeSportsac特別推出小王子聯名商品，將故事中描繪的世界與幾大重點角色幻化為包款主題，打造一個充滿文藝氣息又可愛的限定系列。

LeSportsac X 小王子聯名系列共推出3種主題印花，分別為以小王子、綿羊、玫瑰花、吃掉大象的蛇等圖案組成的「永恆時光Eternal Things」、將小王子與他所珍愛的事物與書中金句融合的粉色「美好星球Extraordinary Planet」，以及散發光澤感的星空主題「旅行指南Travel Guide」，以這些充滿故事氛圍的印花妝點經典暢銷包款和配件，再加上另外推出的8個獨立主題印花包款，像是故事書形狀的手拿包、小王子最珍愛的玻璃瓶玫瑰花化妝包等，肯定讓書迷們愛不釋手。此系列包款的拉鍊頭也以小王子造型打造，更增添收藏價值。