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泰格豪雅全球最貴智能表來了！謝欣穎「肖想」要戴走

2018-03-04 11:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

穩坐瑞士製智能表第一把交椅的泰格豪雅（TAG Heuer）在今年的日內瓦鐘表展除了為Connected Modular系列新增較小尺寸的表款之外，還打造了全球最貴智能表，讓女星謝欣穎一見眼睛就發亮，大呼「真的好心動！」

謝欣穎與棒球明星陳傑憲一同現身TAG Heuer全系列Connected Modular智能表在台上市活動，在現場謝欣穎還發揮時尚的搭配長才，替陳傑憲挑選了藍、白橡膠表帶的表款。謝欣穎表示「我覺得41毫米新款更適合女生戴，光是表面的選擇，我就花了一下午。」挑選腕表著重實用和可搭配性的謝欣穎，認為Connected Modular智能表能隨自己的喜好變換，深得她心。而陳傑憲則笑說自己是3C笨蛋，可是當使用之後，馬上就覺得「這只是把手機放在手上一樣」，完全沒有適應期。

在去年3月TAG Heuer推出了全球首只模組化及瑞士製的Connected Modular智能表，叫好又叫座，不過45毫米的表徑，讓手腕較纖細和女性們只能望表興嘆。不過品牌聽到了消費者們的心聲，在今年打造了僅41毫米的中性款，讓更多人能配戴，也更適合亞洲市場的需求。參加活動的女星謝欣穎就搶先詮釋了藍色小牛皮搭配桃紅色小牛皮雙色表帶款式，而棒球好手陳傑憲也戴上同樣是41毫米的陶瓷表圈搭配鈦金屬鍊帶的智能表現身，顯現無論男、女性都能輕鬆駕馭。

不僅如此，TAG Heuer還為台灣消費者帶來了包括帶有可替換陀飛輪計時功能表頭的奢華智能表套組、以及寫下全球最貴紀錄的鑲鑽款套組。全鑲鑽的Connected Modular 45智能表，這是繼日內瓦之後，首站即來台展出，顯示看好本地消費者實力。這只全新的奢華智能表採用18K白金製作表殼、表鍊，並在全表鑲嵌了近600顆總重達23.35克拉的鑽石，同時還能換上同樣帶有鑽圈的Calibre 5機械機芯表頭，隨配戴者因場合不同來選擇，從即日在台北101專賣店展出。

另外，為了慶祝新款智能表抵台，從即日起只要到TAG Heuer專賣店，購買任一款智能表，加購表帶、表耳、表扣等任一模組化配件，可享六折優惠；加購三針機械錶頭則可享七折優惠。

泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，陶瓷表圈搭配鈦金屬鍊...
泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，陶瓷表圈搭配鈦金屬鍊帶，約66,200元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Connected Modular 45全鑲鑽智能表套組，鑽石總重逾23...
泰格豪雅Connected Modular 45全鑲鑽智能表套組，鑽石總重逾23克拉，全球僅一套，約603萬元。圖／TAG Heuer提供
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棒球明星陳傑憲以休閒西裝造型詮釋全新Connected Modular 41智能...
棒球明星陳傑憲以休閒西裝造型詮釋全新Connected Modular 41智能表，陶瓷表圈搭配鈦金屬鍊帶，約66,200元。圖／TAG Heuer提供
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女星謝欣穎（左）與棒球好手陳傑憲一同為泰格豪雅Connected Modular...
女星謝欣穎（左）與棒球好手陳傑憲一同為泰格豪雅Connected Modular全系列新表活動站台。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Connected Modular 45全鑲鑽智能表套組，另外可替換帶有...
泰格豪雅Connected Modular 45全鑲鑽智能表套組，另外可替換帶有鑽圈的Calibre 5機械機芯表頭。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表...
泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表帶約，40,700元。圖／TAG Heuer提供
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女星謝欣穎以平口小洋裝搭配全新Connected Modular 41智能表，約...
女星謝欣穎以平口小洋裝搭配全新Connected Modular 41智能表，約40,700元。圖／TAG Heuer提供
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女星謝欣穎搶先配戴全新Connected Modular 41智能表，約40,7...
女星謝欣穎搶先配戴全新Connected Modular 41智能表，約40,700元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表...
泰格豪雅全新Connected Modular 41智能表，不鏽鋼表殼搭配橡膠表帶約，40,700元。圖／TAG Heuer提供
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