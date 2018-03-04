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J.Lindeberg助攻！在果嶺上帥氣揮竿

2018-03-04 11:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

運動風潮正盛，來自瑞典的設計師品牌J.Lindeberg也在站穩時尚界腳步後，推出專業的高爾夫球系列服飾，倍受到運動好手曾雅妮以及韓團Big Bang成員勝利所青睞，充分展示品牌除了具機能性之外，還有時髦感。

一直以來J.Lindeberg都擅長把時尚元素融入運動服裝中，高爾夫球系列就是這樣精神的最佳體現。2018年春夏的全新系列，並將修身的線條結合高爾夫服飾，聚焦在設計細節，擺脫傳統運動服裝的窠臼，呈現「時尚設計」與「運動機能」的品牌概念。設計師也透露這一季的系列服飾是運用最新穎的裁剪科技，來塑造纖細合身的輪廓，同時保有快速排汗、透氣等功能性，即使是日常穿著亦不突兀。

J.Lindeberg 2018春夏全新高爾夫球系列，設計師團隊回歸品牌的起源，最大的特色便是使用70年代復古海軍藍配色串連起整個服飾。點綴了帶來活力感的賽車紅、黃和淡藍色，以及少部分的白、黑線條構成一個流暢感的系列設計。搭配以大型Logo圖案串連，與全新創作的窗型格紋印花，相得益彰。J.Lindeberg不斷挑戰，讓這系列服裝不只是運動時穿著，而是透過功能、搭配和細節處理等方式，樹立出新的運動服裝標準。

其中，不可錯過的是採用Schoeller 3X Dry機能面料於長褲單品，具防水與抗汙的功能，快乾速度為一般棉的3倍，甚至還帶有棉質柔軟手感，久穿也不會感到不適。另外還有利用彈性機能的混紡針織布料，開發出透氣輕盈的「網眼褲」，再再強調品牌透過布料技術革新，創造出舒適性與功能性兼顧的服裝。而品J.Lindeberg人氣不墜的馬球衫，引用一體成型的無縫式剪裁，使得穿著更加輕盈舒適，絲毫不影響穿著者在果嶺上盡情揮竿。

大膽又創新的設計，讓J.Lindeberg的高爾夫球系列服飾，倍受到運動好手曾雅...
大膽又創新的設計，讓J.Lindeberg的高爾夫球系列服飾，倍受到運動好手曾雅妮以及韓團Big Bang成員勝利所青睞。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列白色緄邊JL藍色長褲，約5,880元。圖／...
J.Lindeberg春夏高爾夫球系列白色緄邊JL藍色長褲，約5,880元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列黑色帕爾馬格紋短褲，採用Schoeller 3X Dry機能面料製成，約5,580元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列賽車紅色洋裝，約6,580元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列條紋設計賽車紅Polo衫，約4,580元。圖／J.Lindeberg提供
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不獨厚男性，J.Lindeberg也替女性消費者開發一系列，好看又好穿的高爾夫球服裝。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列削肩設計JL藍色Polo衫，約4,280元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列大橋Logo靜黃色帽子，約1,980元。圖...
J.Lindeberg春夏高爾夫球系列大橋Logo靜黃色帽子，約1,980元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列條紋設計淡藍Polo衫，約4,580元。圖...
J.Lindeberg春夏高爾夫球系列條紋設計淡藍Polo衫，約4,580元。圖／J.Lindeberg提供
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J.Lindeberg春夏高爾夫球系列翻轉大橋Logo設計賽車紅Polo衫，約4...
J.Lindeberg春夏高爾夫球系列翻轉大橋Logo設計賽車紅Polo衫，約4,880元。圖／J.Lindeberg提供
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