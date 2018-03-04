J.Lindeberg助攻！在果嶺上帥氣揮竿

2018-03-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



運動風潮正盛，來自瑞典的設計師品牌J.Lindeberg也在站穩時尚界腳步後，推出專業的高爾夫球系列服飾，倍受到運動好手曾雅妮以及韓團Big Bang成員勝利所青睞，充分展示品牌除了具機能性之外，還有時髦感。

一直以來J.Lindeberg都擅長把時尚元素融入運動服裝中，高爾夫球系列就是這樣精神的最佳體現。2018年春夏的全新系列，並將修身的線條結合高爾夫服飾，聚焦在設計細節，擺脫傳統運動服裝的窠臼，呈現「時尚設計」與「運動機能」的品牌概念。設計師也透露這一季的系列服飾是運用最新穎的裁剪科技，來塑造纖細合身的輪廓，同時保有快速排汗、透氣等功能性，即使是日常穿著亦不突兀。

J.Lindeberg 2018春夏全新高爾夫球系列，設計師團隊回歸品牌的起源，最大的特色便是使用70年代復古海軍藍配色串連起整個服飾。點綴了帶來活力感的賽車紅、黃和淡藍色，以及少部分的白、黑線條構成一個流暢感的系列設計。搭配以大型Logo圖案串連，與全新創作的窗型格紋印花，相得益彰。J.Lindeberg不斷挑戰，讓這系列服裝不只是運動時穿著，而是透過功能、搭配和細節處理等方式，樹立出新的運動服裝標準。