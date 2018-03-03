激推 日本5大追櫻名所！每晚房價1,438元起

2018-03-03 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣客愛日本， 時序入春夢幻粉色的重頭戲「日本櫻花季」也隨即登場，身為賞櫻大國的日本，賞櫻地點千百種， Hotels.com盤點5大賞櫻主題，無論是在公園的櫻花樹下與三五好友大啖美食，或是漫步在櫻花夾道的城市街道，甚至走入自然享受群櫻簇擁，都是春日追櫻的激推選擇，最重要的還有房價，不到台幣兩千就能就近賞花海。

公園賞櫻野餐樂 ─ 東京

東京的賞櫻聖地不勝枚舉，而在櫻花樹擁簇的公園裡最能展現數大之美。無論是從江戶時代起就極具代表性的上野恩賜公園、千鳥淵、井之頭恩賜公園、或是隅田公園等，都是與三五好友於櫻花樹下野餐的極佳選擇。追櫻人也不妨於傍晚時分啟程，體驗絢麗璀璨的紅粉夜櫻美景，別有一番趣味。Hotels.com推薦入住鄰近上野公園的淺草雷門大門飯店，體驗櫻花最前線的快感，3.5星級每晚約2,138元起。

城中追櫻散策行 ─ 大阪

想尋找點綴於城市裡的櫻花蹤影，那就前往大阪來趟散策尋櫻之旅。除了漫步品茗粉色街道之外，也可嘗試登上水上巴士，一邊乘著船、並飽覽大阪街道景致，以及兩側盛開的櫻花。下船後，步行至大阪城公園，親臨櫻花雨中春天的大阪。Hotels.com推薦入住氣宇非凡的大阪本町莫希萬豪飯店，3星級每晚3,214元起。

神社櫻花見傾 ─ 京都

垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，讓擁有眾多名勝古蹟的京都，散發出無可比擬的人文魅力。若是個神社古城的愛好者，建議大家前往京都，走訪世界遺產清水寺、醍醐寺，漫步二条城欣賞夜櫻，參拜日本三大神宮之一的平安神宮，細細品味京都的古典趣味。旅客可入住交通便利的京都世紀飯店，輕鬆尋訪京都各處的賞櫻景點，4 星級每晚2,800元起。

走訪山林賞櫻去 ─ 箱根

如果嚮往在山林中，欣賞櫻花遍野，建議旅人們前往位於東京都郊區的箱根，一覽箱根山區櫻花盛開的景緻。也推薦大家踏上日本唯一的登山電車，在兩旁櫻花夾道的山間穿梭，細細品嘗充滿春日氛圍的箱根。住環境清幽的箱根利佐比亞飯店3.5星級，每晚4,669元起。

漫步川邊河津櫻 ─ 靜岡伊豆