全鋁車體高效充電 Jaguar I-PACE 日內瓦車展前亮相

2018-03-03 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



作為品牌首款純電休旅，Jaguar 趕在日內瓦車展前發表 I-PACE ，宣布開啟高效純電紀元新頁！ 承襲C-X75 Concept的設計概念，Jaguar I-PACE 透過流線的類 Coupé 設計，結合全鋁合金車體與雙電動馬達，在 90kWh 滿電的鋰電池模組下，行駛里程可達 480 公里，並可於100kW 的高功率充電站中在 45 分鐘內充滿 80%的全車電力，提供高效電能管理的綠能移動體驗。

為了讓車室空間最大化，Jaguar I-PACE 的兩具電動馬達採中空軸心設計，前、後輪軸分別穿過兩具電動馬達的中空軸，使空間運用最大化;同時在車身配重50:50與AWD 四輪驅動系統的加持下，Jaguar I-PACE可在全電力輸出下達成零百加速 4.8 秒的優異表現，使這款純電運動休旅更具操控樂趣。