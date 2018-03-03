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全鋁車體高效充電 Jaguar I-PACE 日內瓦車展前亮相

2018-03-03 11:39聯合報 記者林鼎智╱即時報導

作為品牌首款純電休旅，Jaguar 趕在日內瓦車展前發表 I-PACE ，宣布開啟高效純電紀元新頁！ 承襲C-X75 Concept的設計概念，Jaguar I-PACE 透過流線的類 Coupé 設計，結合全鋁合金車體與雙電動馬達，在 90kWh 滿電的鋰電池模組下，行駛里程可達 480 公里，並可於100kW 的高功率充電站中在 45 分鐘內充滿 80%的全車電力，提供高效電能管理的綠能移動體驗。

為了讓車室空間最大化，Jaguar I-PACE 的兩具電動馬達採中空軸心設計，前、後輪軸分別穿過兩具電動馬達的中空軸，使空間運用最大化;同時在車身配重50:50與AWD 四輪驅動系統的加持下，Jaguar I-PACE可在全電力輸出下達成零百加速 4.8 秒的優異表現，使這款純電運動休旅更具操控樂趣。

除了純淨電能之外，Jaguar I-PACE 也具有許多新世代車用科技，例如虛擬助理Amazon Alexa，駕駛只需要開口詢問，Amazon Alexa虛擬助理即可提供電量、路線導航等諸多行車資訊，並可精確計算旅程耗電量，提供更安全、無後顧之憂的純電旅程。

Jaguar I-PACE 承襲C-X75 Concept的設計概念，外型流線並...
Jaguar I-PACE 承襲C-X75 Concept的設計概念，外型流線並具有0.29 Cd的極佳風阻係數。圖／Jaguar提供
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Jaguar I-PACE 提前在日內瓦車展前亮相，開啟高效純電紀元新頁。圖／J...
Jaguar I-PACE 提前在日內瓦車展前亮相，開啟高效純電紀元新頁。圖／Jaguar提供
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Jaguar I-PACE 採兩具電動馬達，並具有50:50車身配種、AWD 四...
Jaguar I-PACE 採兩具電動馬達，並具有50:50車身配種、AWD 四輪驅動系統，零百加速只需4.8 秒。圖／Jaguar提供
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Jaguar I-PACE 為該品牌首款純電運動休旅。圖／Jaguar提供
Jaguar I-PACE 為該品牌首款純電運動休旅。圖／Jaguar提供
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Jaguar I-PACE 可在90kWh滿電狀態下，續航里程可達480公里。 ...
Jaguar I-PACE 可在90kWh滿電狀態下，續航里程可達480公里。 圖／Jaguar提供
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除了潔淨電能外， I-PACE還具有Amazon Alexa虛擬助理，可提供駕駛...
除了潔淨電能外， I-PACE還具有Amazon Alexa虛擬助理，可提供駕駛多項行車資訊。圖／Jaguar提供
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由Jaguar自行研發的電動馬達，透過中空軸心設計，使車室空間最大化。圖／Jag...
由Jaguar自行研發的電動馬達，透過中空軸心設計，使車室空間最大化。圖／Jaguar提供
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