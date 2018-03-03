這間超商出妙招！預購母親節蛋糕 送限量衛生紙

2018-03-03 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



超商業者搶商機，腦筋動得快！萊爾富即日起至5月8日，攜手全台名店推出母親節蛋糕預購，網羅評比得獎蛋糕、人氣網購名店、法式甜點等商品。而為體恤荷包不斷失血的消費者，購買母親節蛋糕消費滿額，萊爾富就送你贈抽取式衛生紙。

萊爾富今年持續推出去年母親節蛋糕評比的獲獎蛋糕，包含巧克力類前2名的「皮耶先生」與起司類別第1名的「起士公爵」獲獎蛋糕，分別為經典甘那許、特濃古典甘那許蛋糕與楓糖蔓越莓乳酪蛋糕。同時，萊爾富也攜手亞尼克、一之鄉、恬品軒與連珍等人氣名店合作，共同推出各品牌的知名人氣蛋糕，好比網購名店亞尼克合作推出特黑巧克力生乳捲、原味生乳捲、抹茶生乳捲、太妃糖生乳捲與起司磚；一之鄉LINE FRIENDS 樂遊趣禮盒等。另有與百貨專櫃名店ROOM 4 DESSERT恬品軒推出的夢幻逸品蛋糕。