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影／日本京都祕境美山 迷你版合掌村

2018-03-03 08:31聯合報 記者楊德宜╱即時報導

日本京都相當迷人，有遊覽不完的歷史古蹟，卻又是繁華的大都市，其實京都也有療癒人心的祕境，最北靠海的伊根（ https://udn.com/news/story/7270/2928909 ）、天橋立（ https://udn.com/news/story/7266/2930198 ），以及近來頗受台灣人喜愛的美山。而美山地處偏遠深山，環境清幽，還是日本三大茅葺部落之一。

日本三大茅葺部落包括岐阜白川鄉合掌村、福島大內宿，以及京都美山町北村，所謂茅葺部落，是以茅草做為屋頂建材的建築物聚落。以往要去美山，必須搭JR再轉1、2趟公車輾轉抵達，如今有直達巴士接送，相當方便。

美山是一個小村落，大約半小時至1小時就能走遍。地標就是位於村落前的紅色郵筒，幾乎是遊客造訪必拍景點。由於木造房舍萬一失火，恐迅速付之一炬，所以每棟屋的周遭都設有「放水銃」，即消防栓，每年兩次在春季、秋季都會舉辦放水演練，測試放水銃的運作情形，由於同時齊噴出水柱如同「水舞秀」，總是吸引攝影愛好者前來。

日本的四季分明，在美山這樣傳統鄉村，更能感受到季節更迭的氣氛。在地美食的蕎麥麵很受歡迎，也別錯過米麵包、美山牛乳。

美山的地標就是位於村落前的紅色郵筒，幾乎是遊客造訪必拍景點。記者楊德宜／攝影
美山的地標就是位於村落前的紅色郵筒，幾乎是遊客造訪必拍景點。記者楊德宜／攝影
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美山是日本三大茅葺部落之一。記者楊德宜／攝影
美山是日本三大茅葺部落之一。記者楊德宜／攝影
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美山每棟茅葺屋的周遭都設有「放水銃」。記者楊德宜／攝影
美山每棟茅葺屋的周遭都設有「放水銃」。記者楊德宜／攝影
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美山的米麵包。記者楊德宜／攝影
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