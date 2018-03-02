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世界擁有最多衣服的小屁孩 比利時尿尿小童換客裝

2018-03-02 19:37聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠為「尿尿小童」量身打造客家風格服飾。圖/客委會提...
實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠為「尿尿小童」量身打造客家風格服飾。圖/客委會提供
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比利時「尿尿小童」變成客家小童?世界知名的比利時「尿尿小童」，將於7日首次以客家裝扮亮相！

客委會今天發出新聞稿指出，在僑團大力促成下，客委會去年度獲邀為比利時「尿尿小童」訂製新裝，以客家「大襟衫」、「大襠褲」為概念，配搭傳統鞋履，展現低調簡約的生活美學，並呈現台灣客家克勤克勉文化特質。

1619年創建的尿尿小童(Manneken Pis)雕像，立於市中心步行區噴水池，是比利時首都布魯塞爾的城市象徵。可別小看這個裸體小屁孩，他可能是全世界擁有最多衣服的小孩。各國大使來比利時訪問，都會特別訂做一套衣服送給他。因此，尿尿小童擁有自己的專屬衣櫃，擁有700件風情各異的衣服。

客委會表示，將在3月7日當天上午11時(台灣時間下午6時)，在布魯塞爾市府舉辦「尿尿小童」贈衣及揭衣儀式，並由屏東內埔國小8位學童以「台灣心韻、客家情濃」為題，搭配台灣客家桐花及美濃紙傘等特色，演出輕快活潑客家歌謠及舞蹈，展現台灣客家多元風貌。

客委會指出，本次「尿尿小童」贈衣及揭衣儀式具有傳承客家文化及凝聚海內外客家人等意義，更讓世界看見客家。內埔國小學童明(3)日凌晨將帶著精緻歌舞與國人滿滿祝福出發，期能向海外傳達台灣客家純樸善良、積極進取面貌，以豐富多元的文化內涵，成功拓展國民外交。

「尿尿小童」贈衣儀式預計由布魯塞爾文化事務副市長Karine Lalieux主持，台灣駐歐盟兼駐比利時代表處大使曾厚仁進行贈衣，「尿尿小童」之友會（Ordre des Amis de Manneken-Pis）主席亦將在場觀禮。

客委會表示，本次特別邀請實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠為「尿尿小童」量身打造客家風格服飾，於去(106)年9月21日送交比利時當局，並獲布魯塞爾市府會議審議通過換裝；國內電視台也將親赴比利時採訪，全程直播贈衣及揭衣儀式。

比利時客委會
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