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SIHH表展

強悍女人味 Chloe新設計新表情

2018-03-02 17:35聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Off-White 2018秋冬女裝相當有趣。（美聯社）
Off-White 2018秋冬女裝相當有趣。（美聯社）
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歷經「Times Up」的女性平權洗禮之後，巴黎時裝周的2018秋冬新裝似乎也帶來更強悍而不妥協的美麗力量，Chloe更顯陽剛、Rick Owens持續重塑女體結構，Off-White則是以無定調作為風格展現。

告別飄逸，Chloe girls 展現鏗鏘有力的新表情，像是羅馬戰士般有著堅毅的態度，包款增加大量金屬細節，服裝以刺繡、金屬、皮草、絲綢等多種面料和材質的混搭為主，輪廓寬鬆卻更具個性，傳達了新任創意總監NatachaRamsay-Levi的企圖心，絲質連身裙保留Chloe女郎優雅迷人的線條，oversize西裝外套和大衣則包裹著堅定的意志；色彩的運用是本季甚為突出的部分，濃郁的紅銅色、鈷藍色、深駝、血紅，有更挑釁的意識。

Rick Owens延續玩味結構的特色，降低彩度，用更純粹的輪廓表現，而模特兒腳上的運動鞋讓人眼睛ㄧ亮。Off-White則是出人意表的在新潮中有古典，早先後台工作人員身穿白色T恤，印著來自英國畫家的作品《Ned Osborne on Grey Tick》，似乎預示West Village的主題，在秀上表現為蕾絲蓬裙、或是動物紋、金屬材質拼接的不規則洋裝，性感而有趣。

Off-White的印花有西部且復古的風情，混搭金屬皮革帶來新鮮感。（美聯社）
Off-White的印花有西部且復古的風情，混搭金屬皮革帶來新鮮感。（美聯社）
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Chloe的2018秋冬女裝展現了相當強烈、強悍的個性。（美聯社）
Chloe的2018秋冬女裝展現了相當強烈、強悍的個性。（美聯社）
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Rick Owens的2018秋冬運動鞋令人期待。（美聯社）
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時裝周模特兒
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