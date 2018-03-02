強悍女人味 Chloe新設計新表情

2018-03-02 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Off-White 2018秋冬女裝相當有趣。（美聯社） 分享 facebook 歷經「Times Up」的女性平權洗禮之後，巴黎時裝周的2018秋冬新裝似乎也帶來更強悍而不妥協的美麗力量，Chloe更顯陽剛、Rick Owens持續重塑女體結構，Off-White則是以無定調作為風格展現。

告別飄逸，Chloe girls 展現鏗鏘有力的新表情，像是羅馬戰士般有著堅毅的態度，包款增加大量金屬細節，服裝以刺繡、金屬、皮草、絲綢等多種面料和材質的混搭為主，輪廓寬鬆卻更具個性，傳達了新任創意總監NatachaRamsay-Levi的企圖心，絲質連身裙保留Chloe女郎優雅迷人的線條，oversize西裝外套和大衣則包裹著堅定的意志；色彩的運用是本季甚為突出的部分，濃郁的紅銅色、鈷藍色、深駝、血紅，有更挑釁的意識。