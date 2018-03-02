女子漢／創作如愛情 喵星達：心中有愛就會開心

2018-03-02 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



擁有一張在媒體大公司上班的名片，以及為了想做的事離職的勇氣，這樣的選擇其實不是太簡單。也許你我就算現狀其實沒有那麼舒適，但畢竟習慣會讓人成自然，慢慢的自我理想的創造也隨著時間漸漸消耗。自由插畫家喵星達（李言恩）大約四年前離開在媒體的工作，並成立品牌「喵星達meow meow star」，但自由工作者沒有外人表面看得般輕鬆，她說「因為是自己的品牌，一定會要求自己很盡力，忙碌時一天會工作超過12小時，工時一定比上班族長。」但也因為是做著她視為「愛情」般、真心喜愛的創作，喵星達笑著說「我很喜歡現在的我。」 喵星達說「現在真的是非常棒的時候，我很喜歡現在的自己。」記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

好，我一定要朝自己方向前進！

中文系畢業的喵星達，卻是手拿畫筆與相機的創作者。畢業後她從事美術編輯、出版業相關工作，一邊畫工作的東西一邊進行創作。她說「在報社美編的工作需要很快速，做很多東西時需要去蕪存菁，很專注在當下，這對我後來創作有很大幫助。那時要辭掉報社工作覺得很可惜，但很想做自己的事情，所以掙扎很久，最後決定離職了我告訴自己，好，我一定要朝自己方向前進！」

辭職後難道不會恐慌與適應不良？喵星達說「在還沒辭職前就當過soho族自己接案，對這種形態還蠻習慣的，大概知道會是什麼樣子，可能有的人剛辭職沒有固定的薪水會緊張，我已經習慣這樣的生活模式，適應的蠻好的。」

幸運有不為難自己的個性 不讓自己卡關

勇敢追夢不代表不切實際，她在接案已經超過工作的薪水才離職。她給自由工作者的建議「還是要以生活現實為考量，要讓自己可以安心創作，有壓力的創作會偏離你原本想要的創作，沒辦法看到自己真正想看的，就現實面來說，要讓自己可以安心。另外，還要懂得著作權法保護自己，不然很容易遇到壞人，被人占便宜。」

很多人的苦，其實在於自己的糾結與想不開。做事難免會會遇到困難，但喵星達不選擇跟困難正面迎戰，她說「我會想辦法繞一點路，也許繞回來就解決它也不一定，我不會讓自己卡在一個地方很久。可能『不會為難自己』這樣的個性吧，讓我覺得很幸運。」

水彩畫是一生摯愛 根本是愛情

喜歡現階段的自己嗎？她說「現在真的是非常棒的時候，我很喜歡現在的自己。我很珍惜每一個當下，所以問我有什麼目標？其實我是一個沒有什麼憧憬的人，我覺得現在非常好。如果我有想做的事，就會馬上去做，我不太是一個對遙遠的東西抱有期望的人，我很實際。」過去不可逆，而未來還沒來，我們總忘了最值得追求的就是現在，喜歡當下的自己，似乎才是最踏實的幸福。

熱愛水彩創作的喵星達，曾經為畫了連續兩天不睡覺，她說到「因為畫的很開心就不覺得累，也會忘了睡覺。」會如何形容水彩創作？她形容「水彩畫是我男朋友啊，一生摯愛啊。」「你一定要百分之百真心誠意去看待它、了解它，然後它每一分每一秒的狀態都不一樣，你需要去感受顏色的任何變化，那些顏料啊、調色啊就像人的喜怒哀樂一樣，其實很有趣，多跟它培養感情，會擦出很棒的火花，我覺得根本是愛情。」 畫畫時的喵星達會因為開心創作而忘了睡覺。圖／摘自喵星達meow meow star粉絲團 分享 facebook

情人間難免有爭執鬧脾氣時候，但喵星達與水彩畫的關係是「我不會跟它吵架，我覺得我根本是讓著它的人，如果它不聽話，我就重來一次會很有耐心。畫圖、創作時，你跟它是相輔相成，彼此成長。心中有愛畫起來就很開心，根本不會跟它吵架。」真實世界的喵星達與男友呢？喵星達笑說「是我男友讓我比較多吧。」

喵星達筆下的少女風格插畫。記者江佩君／攝影 分享 facebook

喵星達喜愛顏料遇到水，暈染時的各種變化。圖／摘自喵星達meow meow star粉絲團 分享 facebook

喵星達筆下的各種風格少女。圖／摘自喵星達meow meow star粉絲團 分享 facebook

喜歡穿搭的喵星達，會用水彩插畫表現不同主題穿搭風格。記者江佩君／攝影 分享 facebook

養了六貓二狗的喵星達，擬人化的動物也是她創作一大主題。圖／摘自喵星達meow meow star粉絲團 分享 facebook

喵星達的水彩創作以人物風格穿搭、貓狗等動物為主角。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook