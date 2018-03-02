「地表最強隔離霜」 陸承蔚帶著它挑戰極地馬拉松

2018-03-02 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全效防禦隔離霜SPF50 PA++++幫助亞洲第一位女子挑戰極地馬拉松。 圖／The Body Shop提供 分享 facebook 2015年上市的The Body Shop「全效防禦輕透隔離霜SPF50 PA++++」，一年售出上萬條，近來更有「地表最強隔離霜」的美名，因為勇奪極地馬拉松賽事2017年亞洲女子第一名，來自台灣的選手陸承蔚，不只戰勝身體極限，更戰勝肌膚極限，靠的正是這支隔離霜。

陸承蔚指出，極地馬拉松賽事是一場全世界最高海拔的賽事，起點位於海拔5364 公尺的喜馬拉雅山，為全球十大超級馬拉松賽之一。

陸承蔚表示，面對極地氣候，海拔上升300公尺，紫外線強度平均增加4%。此外，紫外線在雪地中的反光對於肌膚傷害更是強烈，所以她對於賽程中所使用的防曬產品格外要求且重視，因為要能確實隔絕雪地反射帶來的紫外線光影響，才能讓肌膚在嚴峻環境中，仍保持最佳肌膚狀態。

而這次陪著陸承蔚在喜馬拉雅山參加極地馬拉松賽事的防曬隔離霜，正是The Body Shop「全效防禦輕透隔離霜SPF50 PA++++」，當中的紅藻萃取經研究顯示，能有效抑制黑色素過度增生，減緩黑色素快速傳遞，預防臉部黑斑產生，並達到亮白肌膚的效果。

2018年春夏，The Body Shop「全效防禦輕透隔離霜SPF50 PA++++」推出全新60ml新包裝，定價1880元。