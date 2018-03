施華洛世奇x吳季剛也太夢幻 容祖兒、阿sa搶先戴

2018-03-02 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



吳季剛(Jason Wu)才剛傳出離開Hugo Boss的消息,就將返台亮相攜手世華洛世奇,難道要放棄服裝設計嗎?別擔心。為了慶祝Atelier Swarovski成立十周年,吳季剛與Atelier Swarovski合作推出的特別系列Atelier Swarovski by Jason Wu Mosaic共數十件,並將於3月中返台一同歡慶Atelier Swarovski 10週年,並出席3月13日所舉辦的設計師合作系列的發表會。

「能夠與Atelier Swarovski合作推出Mosaic系列,我感到十分激動,特別是時值我們兩個品牌都在慶祝各自10周年。 」 吳季剛說。水晶寶石的外型本身就是該系列的設計靈感,由紅色、綠色、桃紅色和銀色等令人愉悅的瑰麗色彩和不對稱切割寶石組成,吳季剛希望能夠呈現一系列「同時體現優雅魅力和現代情感的作品。」