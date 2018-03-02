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施華洛世奇x吳季剛也太夢幻 容祖兒、阿sa搶先戴

2018-03-02 13:05聯合報 記者孫曼╱即時報導

吳季剛（Jason Wu）才剛傳出離開Hugo Boss的消息，就將返台亮相攜手世華洛世奇，難道要放棄服裝設計嗎？別擔心。為了慶祝Atelier Swarovski成立十周年，吳季剛與Atelier Swarovski合作推出的特別系列Atelier Swarovski by Jason Wu Mosaic共數十件，並將於3月中返台一同歡慶Atelier Swarovski 10週年，並出席3月13日所舉辦的設計師合作系列的發表會。

「能夠與Atelier Swarovski合作推出Mosaic系列，我感到十分激動，特別是時值我們兩個品牌都在慶祝各自10周年。 」 吳季剛說。水晶寶石的外型本身就是該系列的設計靈感，由紅色、綠色、桃紅色和銀色等令人愉悅的瑰麗色彩和不對稱切割寶石組成，吳季剛希望能夠呈現一系列「同時體現優雅魅力和現代情感的作品。」

Atelier Swarovski自2007年創立以來，與全球時尚界、珠寶界、建築界和設計界的頂尖人才攜手合作，包括高提耶（Jean Paul Gaultier）、香奈兒的創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、建築大師Zaha Hadid等，透過精湛的水晶工藝創作獨具風格的時尚首飾、配件和家居裝飾等獨特作品。除了盛大發表Atelier Swarovski SS18系列之外，Atelier Swarovski 也進一步推出鑲飾施華洛世奇原創鑽石、人造祖母綠和水晶的「高級珠寶系列」，原創平價奢華的全新可能。即日起於施華洛世奇台北101購物中心水晶軒、台中大遠百水晶軒，及高雄漢神水晶軒等精選門店販售。

Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列彩色水晶垂式耳環，18,900元。圖／Atelier Swarovski 提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列垂式耳環，14,900元。圖／Atelier Swarovski 提供
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2010年與著名建築大師 Zaha Hadid合作的 Atelier Swaro...
2010年與著名建築大師 Zaha Hadid合作的 Atelier Swarovski by Zaha Hadid 系列。 圖／Atelier Swarovski 提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列彩色水晶指戒，8,990元。圖／Atelier Swarovski 提供
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容祖兒配戴Atelier Swarovski by Jason Wu Mosai...
容祖兒配戴Atelier Swarovski by Jason Wu Mosaic系列項鍊，售價未定。圖／Atelier Swarovski 提供
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2010年與香奈兒創意總監卡爾拉格斐合作的 Atelier Swarovski ...
2010年與香奈兒創意總監卡爾拉格斐合作的 Atelier Swarovski by Karl Lagerfeld 系列。圖／Atelier Swarovski 提供
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容祖兒配戴Atelier Swarovski by Jason Wu Mosai...
容祖兒配戴Atelier Swarovski by Jason Wu Mosaic系列項鍊，售價未定。圖／Atelier Swarovski 提供
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吳季剛與品牌大使Karlie Kloss配戴Atelier Swarovski ...
吳季剛與品牌大使Karlie Kloss配戴Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列。圖／Atelier Swarovski 提供
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高提耶創作的 Atelier Swarovski by Jean Paul Ga...
高提耶創作的 Atelier Swarovski by Jean Paul Gaultier Reverse Collection 2016。圖／Atelier Swarovski 提供
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Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列...
Atelier Swarovski by Jason Wu - Mosaic系列彩色水晶垂式耳環手稿。圖／Atelier Swarovski 提供
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蔡卓妍（阿Sa）配戴Atelier Swarovski by Jason Wu ...
蔡卓妍（阿Sa）配戴Atelier Swarovski by Jason Wu Mosaic系列彩色水晶垂式耳環，圖／Atelier Swarovski 提供18,900元。圖／
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