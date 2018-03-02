女子選物／全家新集點 和芬蘭精靈嚕嚕米 一起野餐去

2018-03-02 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



春暖花開的季節，是和閨密們一起去野餐的好時刻，除了準備令人食指大動的美食、茶飲外，來一點有趣的「小東西」也能是拍照打卡的小秘密武器。

全家推出芬蘭精靈嚕嚕米集點活動，公仔擺飾共10款。圖／謝欣倫攝影 分享 facebook

全家便利商店2月28日起推出新集點活動，把遠在芬蘭的經典國民小精靈嚕嚕米給呼喚來了！嚕嚕米溫暖療癒的形象深受不少粉絲喜愛，這次全家推出3類品項，首推能攀附在杯緣，增加餐點趣味的「公仔擺飾」，有包括嚕嚕米一家人、小不點、阿金、造型很可愛的大耳、住在嚕嚕米谷裡的不知名生物阿丁、體積很龐大但走路靜悄悄的歌谷、長得像小鬼白白的溜溜們，共10款人氣角色，全部蒐集起來還可以聚集來開會（笑），相當逗趣。

同時也推出實用「雙層玻璃杯」共4款，手工製作，雙層結構讓喝熱飲不燙手、喝冷飲杯身不結水珠，每款上都有獨特的繪畫，倒入果汁，顏色更加繽紛。如果是童心未泯的妳，還有嚕嚕米和小不點2款絨毛玩偶可帶回家。