文華聯手嬌蘭 春意恣意躍上午茶

2018-03-01 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接春日，精品香氛市場與話題持續延燒至2018年，台北文華東方酒店青隅3月5日起也將與法國百年香水名家嬌蘭合作推出「我的香氛印記下午茶」，滿滿粉色夢幻上桌，每位上桌時還有香氛試聞紙製成的話語，噴灑試聞嬌蘭香水，就看得見代言人安潔莉娜‧裘莉(Angelina Joli)的話，每位賓客還可獲贈嬌蘭限量小禮。

文華東方西點團隊以法國嬌蘭2018最新「Mon Guerlain我的印記」香水為靈魂，重現代言人安潔莉娜‧裘莉自由、堅毅而感性的特質，將「塔希堤香草」、「小花茉莉」、「卡拉薰衣草」等迷人基調運用進輪廓鮮明的甜點，優雅細緻感款款流洩至味蕾，而活動現場則由「牡丹花」營造整體視覺，一桌子春意盎然。

限定美點包含薰衣草蜜桃小點、香草茉莉泡芙、幻彩流星小碟、皇家蜂蜜蛋糕5款，其中幻彩流星小碟以嬌蘭逸品「幻彩流星蜜粉球」為設計理念，杏仁蛋糕、覆盆莓庫利、新鮮葡萄及草莓為主體，層疊搭配粉橘、粉紫、粉紅鮮奶油及巧克力珍珠脆球；皇家蜂蜜蛋糕則以嬌蘭皇家蜂王乳為發想，獨特蜂蜜香氣清雅濃厚。