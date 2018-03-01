文華聯手嬌蘭 春意恣意躍上午茶
迎接春日，精品香氛市場與話題持續延燒至2018年，台北文華東方酒店青隅3月5日起也將與法國百年香水名家嬌蘭合作推出「我的香氛印記下午茶」，滿滿粉色夢幻上桌，每位上桌時還有香氛試聞紙製成的話語，噴灑試聞嬌蘭香水，就看得見代言人安潔莉娜‧裘莉(Angelina Joli)的話，每位賓客還可獲贈嬌蘭限量小禮。
文華東方西點團隊以法國嬌蘭2018最新「Mon Guerlain我的印記」香水為靈魂，重現代言人安潔莉娜‧裘莉自由、堅毅而感性的特質，將「塔希堤香草」、「小花茉莉」、「卡拉薰衣草」等迷人基調運用進輪廓鮮明的甜點，優雅細緻感款款流洩至味蕾，而活動現場則由「牡丹花」營造整體視覺，一桌子春意盎然。
限定美點包含薰衣草蜜桃小點、香草茉莉泡芙、幻彩流星小碟、皇家蜂蜜蛋糕5款，其中幻彩流星小碟以嬌蘭逸品「幻彩流星蜜粉球」為設計理念，杏仁蛋糕、覆盆莓庫利、新鮮葡萄及草莓為主體，層疊搭配粉橘、粉紫、粉紅鮮奶油及巧克力珍珠脆球；皇家蜂蜜蛋糕則以嬌蘭皇家蜂王乳為發想，獨特蜂蜜香氣清雅濃厚。
每套下午茶除5款限定甜點，還有經典英式司康、五款特製鹹點及茶點咖啡，特別的是加贈Mon Guerlain我的印記牡丹淡香精、蘭鑽精奢氧生眼唇霜、蘭鑽黃金生命力蘭花精露、皇家蜂王乳導入護膚療程及Caviar House & Prunier 魚子醬15公克搭配小圓薄餅和配料等限量奢華小禮，每位1,350元起至3,850元不等，需加10%服務費。
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