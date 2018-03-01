安潔莉娜裘莉代言 嬌蘭我的印記牡丹淡香精加倍浪漫

2018-03-01 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



安潔莉娜．裘莉為嬌蘭我的印記牡丹淡香精演繹自信女人味。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

由安潔莉娜．裘莉（Angelina Jolie）代言的嬌蘭Mon Guerlain我的印記香氛系列又有新作！今年全新推出的嬌蘭我的印記牡丹淡香精，強化花香比例，並新添迷人的牡丹香氣，展現當代女性浪漫又詩意的多樣風貌，3月5日至3月31日並與台北文華東方酒店青隅攜手推出「我的香氛印記」下午茶饗宴，以細緻典雅的牡丹、茉莉和薰衣草為靈感，精心打造一系列挑動味蕾的精緻美點，享用下午茶還可獲贈嬌蘭限量小禮。

嬌蘭我的印記香氛系列以卡拉薰衣草、小花茉莉、塔希堤香草及澳洲檀香為主軸，第一代香水略偏中性，香調溫柔又剛毅，而我的印記牡丹淡香精增強了南印度小花茉莉的氣息，將香氛製成有如白色花束一般，展現女性陽光、明亮且大方的一面；四葉草香水瓶則是1908年由嘉布烈・嬌蘭（Gabriel Guerlain）設計、巴卡拉水晶（Baccarat）製作，被視為嬌蘭經典香氛瓶之一，我的印記牡丹淡香精所使用的四葉瓶新添玫瑰金色金質頸圈，呼應當代女性柔雅浪漫的本質，30ml售價2,700元、50ml售價3,900元、100ml售價5,550元。

台北文華東方酒店頂尖西點團隊發揮創意巧思，將嬌蘭我的印記牡丹淡香精的塔希堤香草、卡拉薰衣草、小花茉莉等浪漫迷人的基調香氛幻化為舌尖的夢幻綺想，打造薰衣草蜜桃小點、香草茉莉泡芙、幻彩流星小碟、粉色印記小塔、皇家蜂蜜蛋糕等多款精緻甜點，搭配傳統英式司康與5款特製鹹點。

「我的香氛印記」下午茶饗宴每人價格1,350～3,850元不等（需外加10%服務費），依照價位不同限量加贈嬌蘭我的印記牡丹淡香精5ml、保養品試用瓶、皇家蜂王乳導入護膚療程20分鐘等，送完為止。

嬌蘭Mon Guerlain我的印記牡丹淡香精與台北文華東方酒店青隅攜手推出「我的香氛印記」下午茶饗宴。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

嬌蘭Mon Guerlain我的印記牡丹淡香精強化花香比例，浪漫而詩意。圖／嬌蘭提供 分享 facebook