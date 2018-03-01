農業也可以很AI 清大開發「智慧精準農業」

2018-03-01 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



清華大學電機資訊學院院長黃能富率領團隊發展「智慧精準農業」技術，利用無人機、衛星空拍與影像分析技術算出最佳採收期及精準產量預測等，在屏東、宜蘭、台南、雲林古坑等地種出品質風味更佳的火龍果、三星蔥、蜜漿綠棗、咖啡等作物，今天在清大校長賀陳弘也代表與台灣東協商會簽訂合作備忘錄，要將科技結合農業的模式引入印尼、越南、馬來西亞等東協國家與印度。

黃能富和妻子成長於花蓮瑞穗，岳父母種植文旦柚及咖啡豆，黃教授每年返鄉都要幫忙農活。他發現台灣許多農民年紀大了，還要面對颱風等天災及缺工問題，勞苦終年卻所獲甚微。專精物聯網及數據分析的「農家女婿」黃能富於是從兩年前開始組織團隊，投入「科技農場」的相關技術研發。

黃能富指出，清華團隊開發的智慧精準農業技術包括農業感應器與數據蒐集技術，可蒐集土壤溫濕度、土壤電導度、空氣溫溼度、光照度、水酸鹼值、二氧化碳等數據；並發展出長距離低功耗傳輸技術，可把監測到的數據即時回傳給農民；還有農業數據人工智慧分析技術及雲端自動化農場控制技術，自動為農作物施肥、灌溉、照光、吹風扇，讓農業「長智慧，更精準」，農民可節省人力及物料成本，並提升品質及產量，增加收入。

賀陳弘表示，清華團隊發揮科技專長，跨領域與農業結合，更精準地運用土地及用水等有限資源，除改變農業生產模式，也提升了經營管理效的效率，大幅提高農業附加價值，「從農者不再只有農夫，還加上工程師，成就也將超越以往。」清華大學也希望代表台灣將這項成功的經驗推展到亞洲各國，善盡台灣的國際責任。