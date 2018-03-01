首場台北米其林指南晚宴 要價2萬元1天內完售

2018-03-01 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北米其林指南即將在3月14日當晚舉辦首屆晚宴，門票要價600美金，近台幣18,000元。圖／翻攝自米其林官網 分享 facebook 台北米其林指南即將在3月14日公布，當晚也將在台北文華東方酒店舉行首屆台北米其林指南晚宴，邀請了多位知名主廚，包含米其林三星主廚山本征治等，陣容相當堅強，也因此儘管每晚要價近2萬元，消息釋出不到一天內就已完售。

米其林集團自去年底召開預告發行台北米其林指南記者會後，到底誰會上榜，又會怎麼評選，有沒有收到米其林名片等，使餐飲界掀起一陣熱烈討論，特別是何時會對外公布，更是備受外界矚目。

日前，米其林集團宣布即將在3月14日舉行「台北米其林指南」發行記者會後，過沒幾日也對外釋出消息，預計在當晚在台北文華東方酒店舉行晚宴，主廚陣容可說是「眾星雲集」，包含餐廳曾獲得米其林三星的料理長山本征治、台灣祥雲龍吟料理長稗田良平、樂沐主廚陳嵐舒、新加坡米其林二星四川飯店主廚陳建太郎，以及知名麵包師傅吳寶春等，一同準備晚宴菜肴。

儘管首屆台北米其林指南晚宴要價不便宜，入場門票定價為600美元，若換算成台幣，將近每人得花上18,000元才能品嘗眾多主廚烹調的美味料理，但晚宴相當受歡迎，自2月26日晚上釋出販售門票消息後，隔日開賣不到一天時間就已經全數完售，可見米其林魅力驚人。