IKEA絕版出清品下殺5折起 熱門推車千元有找

2018-03-01 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



IKEA PS 2017折疊式雙人座沙發，原價4,995元，特價2,490元。圖／IKEA提供 分享 facebook 為迎接4月即將推出的新品，IKEA宜家家居連續3周推出「絕版品出清」活動，包含大型家具、家飾，多樣精選商品全面5折起。

IKEA每年都會推出許多好設計、好品質的經典商品，並因應新品的推出不再生產，而這些商品即是絕版品。3月1日至3月21日舉辦絕版品出清活動，下殺5折起，是入手經典商品的好時機。像是暢銷BILLY系列書櫃，樺木精選商品5折起，多樣化尺寸可依居家收納需求做選擇；IKEA PS 2017折疊式雙人座沙發，原價4,995元，特價2,490元；SKRUVSTA旋轉椅可享54折，原價3,499元，特價1,899元；適合小空間使用，超熱門的RASKOG推車，原價1,290元，特價899元。

家飾品則有可當作床頭閱讀燈的VARV夾式聚光燈，原價1,290元、特價699元；LUGGA香氛杯狀蠟燭，原價129元、特價59元； 提供5種收納方式的IKEA PS 2017收納盒，原價1,990元，特價990元。