流線型、大空間 3款話題旅行車正夯

2018-02-28 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



日系美型的 Mazda6 Wagon，在軸距上比房車車型縮短 80mm 。圖／台灣馬自達提供 分享 facebook

對不愛高底盤、卻又想要大空間的車主來說，旅行車（Wagon）可說是集轎車操控與休旅實用優勢的產品。儘管過去因為方正、多一截的車尾而被譏笑與靈車相似，但在近年來流線外觀設計、民風漸開的環境下，這塊小眾市場也開始被車廠重視，以下介紹三款話題旅行車：

●Mazda6 Wagon 平價美型 好爸爸品味

2016年末發表的Mazda6 Wagon，打破以往「旅行車貴十萬」的窠臼，透過縮短80mm軸距、與房車相同的138.9萬售價在台上市，其496L-1593L的置物空間結合2.2升柴油引擎、六速手自排變速箱，以 175ps/42.8kgm的充沛動力及日系美型身影，凸顯好爸爸的駕馭品味。

●Škoda Superb Combi 豐富配備 標配九氣囊

素來以豐富配備「以下犯上」的Škoda，旗下的Superb Combi以全車系標配九具輔助氣囊為賣點，加上660L-1950L的驚人空間、歐系血統與平實價格在車市中投下震撼彈。Škoda Superb Combi提供1.4TSI、1.8 TSI、2.0 TSI汽油、2.0 TDI柴油等多元動力，最大馬力為150-280匹之譜，售價為129.9~177.8萬元，在排放稅金與安全防護上極具亮點。

●Ford Mondeo Wagon 強悍動力 大置物空間

霸氣外觀的Ford Mondeo Wagon，儘管導入時程稍晚，但核心動力的Ecoboost 240汽油渦輪引擎，搭配六速手自排變速箱，可輸出240ps/35.2kgm的強悍動力。同時車內也配備最新SYNC 3影音娛樂系統，並具有 500L-1605L的置物空間，建議售價為135.9萬元。

Ford Mondeo Wagon 搭載的 Ecoboost 240 汽油渦輪引擎，可輸出 240ps/35.2kgm 的強悍動力。圖／Ford 提供 分享 facebook