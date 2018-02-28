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花鳥翩飛…春天腕表的愛情告白

2018-02-28 22:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在東方繪畫世界裡，畫家們多是透過具象的花、鳥、蟲、草來象徵春天到來。然而在現代製表的範疇中，這些帶有美好寓意的圖騰依舊受到歡迎，而且結合了金雕、寶石鑲嵌和複雜機芯的功能，賞玩與實用兼備。

•路易威登 珠母貝雕出花

投身製表超過15年的路易威登（Louis Vuitton）在新一季的高級腕表，依舊在品牌的著名標誌上作文章，推出Blossom系列表款。每一朵位於表盤中央的四瓣紋章，都是在珠母貝上雕琢出花型，工匠在其背後繪製不同顏色，層疊出獨特的色彩陰影效果。更難的是這是超薄腕表搭載自動上鍊機芯，搭配18K玫瑰金表殼，連同表圈、表盤的鑽石多達459顆鑽石，全部都在位於日內瓦Fabrique du Temps工作室獨力完成。

•海瑞溫斯頓 鑲鑽技巧過人

有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）從大自然中汲取靈感，設計出卓時Premier系列Pearly Lace 自動腕表。腕表利用乳白色珍珠母貝來呈現鏤空工藝，讓工匠在僅厚0.2毫米的材料上直接雕鏤，並結合花卉飾紋與從表盤中央散射而出的太陽放射紋而成。不僅如此，表盤下半部還有個利用馬眼狀鑽石堆飾而成的花朵圖案，表圈與表耳也鑲嵌57顆圓形明亮式切工鑽石、表冠則飾有一顆倒置鑽石，充分體現品牌對於鑽石鑲嵌的過人技巧。

•Christophe Claret 使出告白驚喜

愛有千萬種，而表達同樣有千萬種方法，獨立製表品牌的Christophe Claret便用高超的機械結構，以充滿詩意的作法來呈現浪漫主義，催生出Marguerite腕表。腕表中央可見的就是以18K金勾勒出的雛菊圖騰，加上兩只深淺不一的金屬材質蝴蝶，來指示時間的改變。Christophe Claret不僅設置於3時、6時及9時的阿拉伯數字時標，表盤設有第二個顯示，讓表款更為個人化，當只要按下2時位置的按鈕，數字時標便會消失並出現「I LOVE YOU」的句子，使人驚喜不斷。

•寶格麗 彩色鸚鵡秀工藝

寶格麗（Bvlgari）不只會做高複雜腕表，女表也是一絕，設計師受到西元前216年就出現的扇形圖樣馬賽克裝飾啟發，創造出Divas' Dream鸚鵡鏤空陀飛輪腕表，集結鑽石鑲嵌與手繪圖案搭配全鏤空雕刻手動上鍊機芯，變化出光影與穿透感的視覺魔力。表盤呈現出帶有蔥鬱林葉的異國花園氛為，一隻色彩繽紛的鸚鵡佇立其中，經過細緻的手工彩繪與瓷釉工法製作而成。細膩的光影描繪與收放拿捏，搭配多彩的色澤呈現，需要超過20道的製程才能完成。

•寶詩龍 鏤空蜂鳥浪漫飛

在法文中Ajourée的原義即為「鏤空」，而寶詩龍（Boucheron）則以1885年製作的骨董表為啟發，透過3D立體雕塑推出Ajourée鏤刻系列腕表。其中一款以鏤空表盤技法，凸顯蜂鳥飛舞的樣貌，外圈立體珠寶的背面使用品牌特有的蜂巢留空鑲嵌技巧，使嵌於蜂鳥身上的彩色剛玉和鑽石反射出最多光芒。18K玫瑰金的表圈上還鑲飾了266顆漸層顏色鑽石，而且表背亦鐫刻了法文「Je Ne Sonne Que Les Heures Heureuses（我只願細數歡樂時光）」字樣，浪漫不已。

•Chaumet 網住我，若你愛我

同樣以飛鳥當做主題的還有Chaumet的Attrape-moi... si tu maimes系列表款，創作概念源自於生機盎然的田園風格，於是工匠透過大明火琺瑯工藝製作出飛舞表盤上的乳白色鴿子雕塑，在橘紅色天然寶石面盤的陪襯下，更有立體感。就如同系列名稱一樣「Attrape-moi... si tu maimes（網住我，若你愛我）」表盤上除了栩栩如生的立體鴿子外，還有以18K黃金雕飾的鳥籠，鴿子便從鳥籠中飛出重獲自由，令人玩味。

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寶格麗Divas' Dream鸚鵡鏤空陀飛輪腕表，18K金表殼，搭載BVL Ca...
寶格麗Divas' Dream鸚鵡鏤空陀飛輪腕表，18K金表殼，搭載BVL Calibre 208手上鍊鏤空陀飛輪機芯，約456萬元。圖╱寶格麗提供
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Chaumet Attrape-moi... si tu maimes系列表款，表殼為18K玫瑰金，表圈鑲嵌152顆鑽石，約222萬元。圖／Chaumet提供
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寶詩龍Ajourée鏤刻系列蜂鳥腕表，18K白金與玫瑰金表殼，約227萬元。圖／Boucheron提供
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Christophe Claret Marguerite腕表，18K玫瑰金表殼，限量30只，約236萬元。圖／葳鑠提供
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路易威登Tambour Slim系列腕表，中央的四瓣紋章是以一片片薄如蟬翼的珍珠母貝拼貼而成。圖／Louis Vuitton提供
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海瑞溫斯頓卓時 Premier系列 Pearly Lace 36毫米自動腕表，約136萬4,000元。圖／Harry Winston提供
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