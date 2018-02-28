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24歲年輕警228受難 家屬：靠樹枝上的皮帶找到爸爸

只有7坪大 一本書店 好讀好吃的祕密基地

2018-02-28 09:51聯合報 記者何定照╱即時報導

台中綠川兩旁綠樹，掩映著一家僅7坪的書店「一本書店」，像顆藏在樹叢中的綠寶石。推開店門走進去，顧客會感受到書店並非只因書量精稀而叫「一本」，而是像老闆娘Miru說的，「我們想強調書是生活的基礎，是供應生命最原本的東西。」

Miru原從事品牌設計，任職印刷廠的丈夫原本就熱愛看書。兩人有了小孩後，晚上都帶小孩看書，假日也全家去書店，「自己開書店」的夢想越來越茁壯，終在2014年相中家附近的空間，專職打造「落實生命質地」的理想書店。

店裡每本書刊都經Miru夫婦精選，Miru說，不少書宣傳時看來不錯，他們實際看後若覺不理想，就不會上架，甚至翻譯、裝訂、印刷品質也考慮在內。基於「只放對生命有貢獻的書」標準，店裡新書、經典都賣，每進書還都在粉絲專頁公告並介紹。

書店也供應午餐及茶點，樣樣由Miru夫婦以在地時令食材手做，不同時節還有「秋分竹籃便當」等特製餐點。原本就以廚藝著稱友朋圈的Miru說，她一直深感人們讀書有時只是硬塞，沒經腦袋真正消化後用身體「做出來」，「我供應食物，重點其實不在吃、也不在好吃，而是希望呈現出觀念」。

像近日午餐供應搭配柑橘醬汁的冬日豐腴鴨胸肉，果香沙拉用的鳳梨來自詩人廖瞇的鹿野農園，都傳達時令、在地、天然概念。Miru認為，讀書就是要活得好一點，如果讀了能夠實踐出來，才是最好的狀態。不少讀者吃了這些不加工的餐食，也反映感官靈敏不少，「也許他們會開始想為何平時吃飯沒有這種感受，進而開始行動。」

書店在讀者精神、感官食糧都照顧下，儘管座位僅十餘個，營業時間為和孩子一起吃晚餐，也僅從中午12點到下午5點，仍累積不少常客。

Miru說，這裡常有工作到很累、生命遇到關卡的人來安頓身心，讀書讀得感動了，還向他們流淚訴說。「他們在這秘密基地碰到一本書對話，得到點幫忙，出店後，也許生活就能比較飽滿、比較鬆。」

一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
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一本書店每位顧客都安靜讀書。記者何定照／攝影
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一本書店提供老闆Miru自製午餐，圖為鴨胸等。圖／擷取自一本書店臉書
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一本書店位於台中綠川旁，相當幽靜。記者何定照／攝影
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一本書店老闆Miru自繪的午餐菜單。圖／擷取自一本書店臉書
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一本書店僅七坪大，座位僅十餘個。記者何定照／攝影
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一本書店營業時間僅中午12點到下午五點。記者何定照／攝影
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一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
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一本書店每本書都經老闆夫妻精選。記者何定照／攝影
一本書店每本書都經老闆夫妻精選。記者何定照／攝影
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一本書店提供老闆Miru自製午餐，不定時變換菜單，圖為煎雞胸等。圖／擷取自一本書...
一本書店提供老闆Miru自製午餐，不定時變換菜單，圖為煎雞胸等。圖／擷取自一本書店臉書
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