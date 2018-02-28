只有7坪大 一本書店 好讀好吃的祕密基地

2018-02-28 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台中綠川兩旁綠樹，掩映著一家僅7坪的書店「一本書店」，像顆藏在樹叢中的綠寶石。推開店門走進去，顧客會感受到書店並非只因書量精稀而叫「一本」，而是像老闆娘Miru說的，「我們想強調書是生活的基礎，是供應生命最原本的東西。」

Miru原從事品牌設計，任職印刷廠的丈夫原本就熱愛看書。兩人有了小孩後，晚上都帶小孩看書，假日也全家去書店，「自己開書店」的夢想越來越茁壯，終在2014年相中家附近的空間，專職打造「落實生命質地」的理想書店。

店裡每本書刊都經Miru夫婦精選，Miru說，不少書宣傳時看來不錯，他們實際看後若覺不理想，就不會上架，甚至翻譯、裝訂、印刷品質也考慮在內。基於「只放對生命有貢獻的書」標準，店裡新書、經典都賣，每進書還都在粉絲專頁公告並介紹。

書店也供應午餐及茶點，樣樣由Miru夫婦以在地時令食材手做，不同時節還有「秋分竹籃便當」等特製餐點。原本就以廚藝著稱友朋圈的Miru說，她一直深感人們讀書有時只是硬塞，沒經腦袋真正消化後用身體「做出來」，「我供應食物，重點其實不在吃、也不在好吃，而是希望呈現出觀念」。

像近日午餐供應搭配柑橘醬汁的冬日豐腴鴨胸肉，果香沙拉用的鳳梨來自詩人廖瞇的鹿野農園，都傳達時令、在地、天然概念。Miru認為，讀書就是要活得好一點，如果讀了能夠實踐出來，才是最好的狀態。不少讀者吃了這些不加工的餐食，也反映感官靈敏不少，「也許他們會開始想為何平時吃飯沒有這種感受，進而開始行動。」

書店在讀者精神、感官食糧都照顧下，儘管座位僅十餘個，營業時間為和孩子一起吃晚餐，也僅從中午12點到下午5點，仍累積不少常客。