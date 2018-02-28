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影／進擊的巨犬！日本雪祭主角竟是狗

2018-02-28 09:31聯合報 記者楊德宜╱即時報導

冬天到日本玩祭典！有別於夏日祭典在炎炎夏日舉辦、人擠人聞汗臭，日本在豪雪地區，每逢冬季推出大大小小的雪祭，在雪地中舉辦，熱鬧又浪漫。如果你喜歡汪星人，一定要衝一次秋田的湯澤犬子祭，除了有各式各樣的「進擊的巨犬」雪雕，還有機會親眼見到真正的秋田犬。

湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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就算在日本，秋田犬並不像柴犬那麼容易看得到，而在秋田縣湯澤市，每年2月的第二周六、日，都會舉辦湯澤犬子祭，活動歡迎狗狗參加，還舉辦愛犬祈願祭，不少當地民眾牽著愛犬前來，這2天隨時都能一睹可愛又雄壯的秋田犬。

據傳，湯澤犬子祭源自400多年前，因盜賊猖獗，居民用米的粉末做成小狗塑像，擺設在家門口，祈禱不再受盜匪騷擾，演變成傳統，保留至今。活動場址距離JR湯澤站步行大約10分鐘，所以在車站前安排免費的接駁公車。

到了祭典主會場，放眼望去都是巨型的雪雕神龕和犬隻造型雪雕，造型略有差異。每隻雪犬雕塑高達1、2公尺，可見孩童爬上爬下，笑聲不斷，會場旁整排數十個攤販賣著熱騰騰的美食，烤肉串、炒麵、熱湯，在室內的場地還可買到在地土產，包括米粉製的犬子像。

現場很多民眾帶狗參加，當秋田犬一出現，巨犬的身形卻有著憨厚的外表，總見民眾爭相拍照，不過，秋田犬與一般的狗相較之下來得「冷靜」，不太理會飼主以外的人，如果逗狗不成，心靈也別因此太受傷。

民眾帶秋田犬參加湯澤犬子祭。記者楊德宜／攝影
民眾帶秋田犬參加湯澤犬子祭。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭的愛犬祈願祭。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭的愛犬祈願祭。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭買得到米粉做的傳統犬子雕塑。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭買得到米粉做的傳統犬子雕塑。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場，有巨型犬的雪雕。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭，有民眾牽著秋田犬出席。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭，有民眾牽著秋田犬出席。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭會場。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭會場。記者楊德宜／攝影
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湯澤犬子祭有規畫室內場地，販售當地土產。記者楊德宜／攝影
湯澤犬子祭有規畫室內場地，販售當地土產。記者楊德宜／攝影
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秋田汪星人雪祭
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