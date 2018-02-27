東航台灣客服升級 3月1日起24小時全年無休

2018-02-27 21:27 中央社 台北27日電



中國東方航空今天宣布，3月1日起，台灣客服再升級，提供旅客每天24小時全年無休服務。聯合報系資料照 分享 facebook

中國東方航空今天宣布，3月1日起，台灣客服再升級，提供旅客每天24小時全年無休服務。

東航台灣呼叫中心2016年11月23日啟用，東航也是第一家在台灣設立客戶服務中心的大陸航空公司，初期服務時間為週一至週五的上午8時30分至晚上7時，週六及節日、假日服務半天。

2017年10月28日起，東航台灣呼叫中心的服務時間為每天上午8時30分至晚上7時，全年無休；今年3月1日起再延長為每天24小時，全年無休。