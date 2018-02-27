抗漲！momo超級會員月 獨家買1件送1件

2018-02-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



物價波動刺激大眾瘋搶民生日用品，網購業者逆向操作推出新一波促銷活動，momo購物網3月1日至3月31日舉辦「超級會員月」，天天祭出瘋搶大牌商品下殺5折起，並推出會員獨家買1送1商品優惠，momo摩天商城即日起也推出日用品破盤價，購買指定商品再享買2送1，與消費者共同抗漲。

近日衛生紙價格調漲議題延燒，連帶民生用品物價也備受關注，momo購物網「超級會員月」天天祭出每日瘋搶大牌，包括橘子工坊天然濃縮洗衣精、虎牌保溫杯、大同電鍋、LG手持無線吸塵器、日本大王尿布、德國BRITA濾水壺等下殺5折起；會員獨家買1件送1件則有聲寶音波震動牙刷、DHC精華霜、Tefal平底鍋等。

活動期間天天至momo購物網簽到，累積滿6天即可參加「拉霸拿大獎」，有機會獲得威秀電影票、Mister Donut甜甜圈、全家便利商店中杯熱拿鐵等好禮，中獎率100%，每日限額200名；消費不限金額還可參加好禮2選1，有機會抽中任天堂Switch藍紅主機＋馬利歐豪華合輯、日月潭雲品酒店平日雙人住宿等。

momo摩天商城即日起特祭出日用品「抗漲崩殺」，包擴舒潔、五月花等品牌衛生紙有少量現貨可購買；洗衣精、抗菌清潔液、牙線棒、防霾口罩、拖把等商品推出買1送1、買2送1等。

PChome24h購物自2月23日下午即湧現衛生紙採購潮，超過95%的消費者都一次購買6～8串以上、總計72～144包的箱購規格，2月24日是搶購高峰，舒潔、春風、五月花、倍潔雅、得意等超過95%的在庫貨量全數銷售一空，除了家用抽取衛生紙賣光之外，甚至連廚房用紙巾、餐飲業用的餐巾紙也所剩不多，3天共賣出近5萬箱衛生紙，72小時內就售出近5百萬包衛生紙，銷量相較一月同期暴增22倍，將陸續補貨上架。

因應衛生紙搶購潮，東森購物網緊急開放舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙110抽共60包預購活動，即日起到3月31日每人限預購一箱，透過東森購物App下訂單將可享優惠價699元，數量有限售完為止，預計3月3日後將陸續出貨。

東森購物統計2月23日至25日衛生紙漲聲響起期間，引發消費者搶購共超過1萬箱衛生紙，銷售數量約是平常的10倍以上，2月24日為搶購高峰期，東森電視購物40分鐘內賣出超過千箱的東森蒲公英環保衛生紙，平均2.4秒就賣出一箱；東森購物網倉庫目前9成以上衛生紙的貨量已賣光，廚房紙巾、擦手紙等相關衛生紙用品也近幾完售，正積極與各紙廠追加貨量中。

friDay購物2月23日至2月25日衛生紙銷售量較平日增加150倍，其中抽取式衛生紙約占95%，銷售最好的品牌分別是倍潔雅、優活與舒潔，濕紙巾與尿布銷量也較平日增加近50倍，就連免治馬桶關鍵字搜尋都較平日飆升近百倍，銷量已成長1成，預計後續也將持續看漲。

東森購物網緊急開放舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙預購活動，透過東森購物App下訂單可享優惠價699元。圖／東森購物網提供 分享 facebook

衛生紙漲價效應帶動免治馬桶搜尋量成長百倍，圖為Panasonic國際牌溫水洗淨便座，特價8,880元。圖／friDay購物提供 分享 facebook

近日衛生紙議題延燒，民生用品物價也備受關注，momo購物網推出GOO.N 大王新版NHK阿福狗境內版黏貼型L號68片3串，特價1,479元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

橘子工坊天然濃縮洗衣精也有優惠，天然濃縮洗衣精補充包1500ml+200mlx6包，市價1890元，活動價1099元。圖／momo購物網提供 分享 facebook