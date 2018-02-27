潮流美妝OFRA來囉！大勢魅惑唇、囂張打亮光全搞定

2018-02-27 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



新興潮流美妝OFRA Cosmetics正式進軍台灣。圖／OFRA提供 分享 facebook

大受歐美美妝部落客推崇的潮流美妝OFRA Cosmetics正式進軍台灣，包括魅惑長效液態唇膏、絕美頰彩系列、部落客聯名系列等經典暢銷商品全都買得到，除了官網販售之外，3月1日至3月31日在台北新光三越A11南大門入口處、3月1日至8月31日在台北新光三越A11一樓化妝品區、3月8日至4月30日在台北忠孝SOGO B1皆設有快閃櫃點。

OFRA創辦人Ofra Gaito以芳療、醫美起家，1998年自創品牌誕生，2015年隨著社群媒體起飛，迅速在網路通路、部落客間掀起一股美妝風暴，至今OFRA在全球已有928項商品、銷售據點遍及60多個國家，Instagram追蹤人數達92萬；2015年9月起，OFRA開始與喜愛OFRA的知名部落客推出聯名彩妝，包括Instagram追蹤人數高達900萬、YouTube擁有810萬訂閱人數的NikkieTutorials，以及年僅25歲便在個人YouTube頻道擁有300萬追蹤者的Kathleen Lights、YouTube擁有300萬訂閱戶及Instagram有400萬追蹤者的專業彩妝師Manny MUA等。

OFRA魅惑長效液態唇膏的色彩飽和持久，在未進食狀態下可維持5小時完美色澤，即使掉色也不斑駁，色號多以美國城市命名，舉凡經典裸色系、萬用粉嫩色，氣勢正紅、華麗酒紅到搖滾金屬光系列都有。

在氣質裸粉色系中，＃77夢幻仙境Aries、＃78迷人裸粉Charmed是YouTuber Manny MUA聯名合作色，＃37熱情裸粉Laguna Beach、＃59聖安娜Santa Ana、＃58經典裸粉Pasadena也是銷售常勝軍。近來超夯的土色唇首推與YouTuber Kathleen Lights聯名合作推出的＃63熱豔土橘Miami Fever，上市後迅速成為OFRA液態唇膏中的銷售王；正紅唇彩則推薦超熱賣經典的＃41大西洋紅Atlantic City、熱情橘紅的＃57威尼斯Venice。

採用珍珠微粒低溫烘烤的OFRA絕美頰彩系列，其中激光打亮盤的超高顯色度與炫目閃耀光澤，迅速征服美妝部落客與彩妝迷，＃15陽光大道Rodeo Drive激光打亮盤帶有金黃色調及奪目珠光效果，自開賣以來已成為OFRA品牌的代名詞，更在與知名美妝店ULTA Beauty網站合作後立刻攻下銷售排行榜冠軍，是不容錯過的明星入門商品之一；匯集氣質古銅、蜜桃腮紅、珠光白、玫瑰光澤、金黃亮澤5色於一盤的＃14比佛利山莊Beverly Hills可單擦或任意混色；情人節檔期於美國開賣就旋即被搶攻的＃004釋放真我Feeling Myself激光打亮盤，包含OFRA激光打亮系列最受歡迎的＃15陽光大道Rodeo Drive、＃16搖滾玫瑰Blissful及最新粉色＃05枕邊情話Pillow Talk等3色，3月將在台灣限量上市。

OFRA Feeling Myself激光輕巧打亮盤＃004釋放真我#004，售價1,390元，台灣3月限量開賣。圖／OFRA提供 分享 facebook

OFRA絕美頰彩系列採用珍珠微粒低溫烘烤。圖／OFRA提供 分享 facebook

OFRA魅惑長效液態唇膏是品牌經典暢銷品項之一。圖／OFRA提供 分享 facebook

OFRA閃閃動人專業豪華頰彩盤內含最暢銷的6款頰彩餅，氣質腮紅、激光打亮、細緻修容一次到位，售價4,990元。圖／OFRA提供 分享 facebook

OFRA魅惑長效液態唇膏的色號多以美國城市命名，舉凡經典裸色系、萬用粉嫩色，氣勢正紅、華麗酒紅到搖滾金屬光系列都有，售價690元。圖／OFRA提供 分享 facebook

OFRA與NikkieTutorials合作的Spellbinding迷人魅力聯名限量禮盒，包含3款長效液態唇膏及Nikkie親自設計的打亮修容盤，售價1,990元。圖／OFRA提供 分享 facebook