不佔空間！超商加入衛生紙大戰 可分次領一包9元有找

2018-02-27 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家商品預售平台推出衛生紙折扣，價格划算外，可以分次領不占家中空間。圖／全家提供 分享 facebook 國內「衛生紙之亂」登上國際媒體版面，現在大賣場特價衛生紙幾乎是一包難求，超商業者也加入戰局，全家便利商店推出免囤貨、不佔空間的商品預售方式，買了大量衛生紙可分次領、跨店取。

不少消費者一聽到衛生紙要漲價，幾乎都買好多包掃貨，但放哪裡就成煩惱了。全家商品預售平台推出衛生紙折扣，而且不用擔心囤貨占空間，自有品牌FMC衛生紙10串原價1,000元，特價690元，一串8包，等於單包特價低於9元，最大特色為可分次領、跨店取。

同時，也提供會員點數加價購，全家會員於3月27日前，使用會員點數1,500點再加59元可加購FMC衛生紙一串八。而線上電商平台全家行動購也推出箱購優惠，五月花5箱裝，特價3,300元；春風抽取式衛生紙1箱裝，特價699元；得意衛生紙5箱裝，特價2,625元，限量販售中，售完為止。

另外，OK超商則表示，衛生紙在上周末單店單天業績大幅成長近5倍，也進一步提到四月初前，皆維持目前價格不進行調漲。3月14日前，倍潔雅超質感抽取式衛生紙100抽6包，售價99元，買1送1；舒潔抽取式衛生紙110抽8包，原價139元，特價2串199元。