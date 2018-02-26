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廉航快閃限時促銷 飛沖繩來回含稅1,660元起

2018-02-26 22:56聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

雖然農曆新年剛過，但再一個多月就是清明連假，若是放假還沒放個過癮，不如提前規畫春夏旅遊。廉價航空樂桃、酷航皆在2月27日祭出優惠，飛日本沖繩最低580元起，等於來回含稅1,660元起。

玩日本想玩得精打細算，樂桃航空從2月27日凌晨12點起，推出限時48小時的促銷活動，依據各個航線祭出不同優惠，最便宜的是高雄飛沖繩，搭乘時間4月26日到4月30日，官網標價最低580元起，單程含稅1,080元、來回含稅1,660元起。

另在5月5日到6月30日間搭乘，來回最低2,660元起。其他如最熱門的桃園飛東京羽田，則是來回含稅4,820元起，適用於3月22日到6月30日間。桃園飛沖繩則是來回含稅3,060元起。

除了樂桃航空外，酷航固定在周二推出優惠活動，這次於2月27日早上7點到下午2點間，推出期間限定8小時的透早閃人促銷，台北出發東京的來回機票，加上來回20公斤託運行李，最低6,428元起。台北出發至首爾仁川來回6,238元起、新加坡6,028元起、曼谷5,920元起。高雄出發至新加坡5,320元起。

酷航推出的快閃優惠，只限定訂購來回機票才有促銷。此外，由於此次活動屬於清艙促銷，所以不一定會每天釋放票。此外，清明連假、端午節期間，因為連續假期，票價較不會釋出優惠，若想在此期間出遊，得先準備好幾個備案日期，以免到時候白白浪費時間搶票。

樂桃航空從2月27日凌晨12點起推出限時48小時促銷活動。圖／翻攝自樂桃航空官網
樂桃航空從2月27日凌晨12點起推出限時48小時促銷活動。圖／翻攝自樂桃航空官網
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酷航在每周二固定推出閃人特價。圖／翻攝自酷航官網
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酷航沖繩樂桃航空

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