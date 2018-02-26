老屋重生 「阿嬤家」博物館細訴溫柔的力量

阿嬤家博物館內的改建過程。圖／婦援會提供 分享 facebook

2月初的迪化街人聲雜沓，年貨大街為這古老商圈帶來活力，在相對安靜的北區，遠遠看到打洞鋼板映射出的光影，那是蘆葦、公雞、書法家董陽孜「阿嬤」二字，還有慰安婦阿嬤們的一生。

慰安婦議題，歷史難以承受之重，在這街角一隅，卻剪除了仇恨，重生為力量。一如這百年老屋，從最早緊臨淡水河的棺材店、油漆店，變身為「阿嬤家-和平與女性人權館」，在2017年「老屋新生大獎」中與「新富町文化市場」並列金獎。

不只是老屋改造 是注入新價值

迪化街256號是個具體的存在，而台灣1000多位慰安婦，等不到日本政府的道歉，逐漸消逝在歷史中。婦女救援基金會1992年起為阿嬤們奔走，並在這棟與小桃阿嬤同齡的兩進式老屋，留下以古鑑今的資本。

而如此跳脫單純改造老屋的思維，創造新價值與意義，正是「阿嬤家」獲獎的理由。

從忙碌咖啡吧台後方現身，館長康淑華說：「我們希望這個館呈現的是阿嬤的力量跟勇氣，還有我們陪伴阿嬤的這段歷程，透過這個館，陪伴更多人走出生命的困境。更重要的一點是，這個館也可以成為當代的人權教育基地。」

當初找場地困難重重，剛好基金會位於大同區，也有幾位阿嬤和大稻埕有淵源，大稻埕這幾年也是充滿活力的社區，紀念館就在此落腳。又因為是民間經營，維持收入的商業模式很重要，所以設置了咖啡店，這也是另外一種「陪伴」。

2016年12月開館，當時碩果僅存的3位阿嬤，只有蓮花阿嬤坐著輪椅出席，另兩人遠在花蓮部落，不方便北上。而蓮花阿嬤也在去年4月過世了。

先喝咖啡暖暖身 再來聽個故事

咖啡館裡坐了不少客人，看似文青而無關慰安婦，其實大面牆上的紅銅鏤空雕刻著阿嬤的公雞畫，沿著走道往後，斜坡木板道就是展覽館的開始。

康淑華說：「來喝咖啡的人幾乎都會進到後場，他們也想看看老房子。一年多下來，我們非常努力把這個空間打造起來，已有超過四萬人次的參觀。」這是過去婦援會在做相關議題時難以企及的觸及率。

康淑華說：「以前去學校辦活動還會被婉拒，但在這裡，我們的客群主要是20到40歲的年輕人，也辦了非常多的講座，很多人參與，真的蠻感動的。」她激動哽咽：「我們改變了敘事方式，讓更多人有觸動。」

咖啡店變成重要的平台，讓人願意靠近、走進，認識慰安婦這個有點久遠的議題。「這個議題對很多人來說有點沈重，社會有刻板印象，但當他們走進來後，感受到的是力量。」康淑華也發現，有人是一來再來、介紹朋友來，還有老太太自己摸過來，就在角落創作。

訪問當天，曾經跟著老師來校外教學的成淵高中學生，想幫阿嬤家拍微電影，讓更多學校的學生認識慰安婦議題。而高中生正是「阿嬤家」的主要訴求對象。康淑華說：「這個空間讓這個議題不再是課本上沒什麼感覺的名字、或一段話而已。」

特別的是，到大稻埕的日本觀光客也不怕走進來，現場留言牆上，就有很多日本遊客的留言。「因為這個空間的呈現，讓他們覺得好像卸下了背負的原罪，不再覺得很有壓力，又有機會認識更多相關的歷史。」康淑華說，這正是「阿嬤家」和南韓等其他地方慰安婦博物館不同的地方，這裡不講仇恨、不驚嚇觀眾。

人權的「引路」力量繼續擴散中

但康淑華老實說，目前咖啡館的營收無法完全因應博物館的支出，但咖啡館有著「引路」的功能，讓人走進老房子，與歷史的對話，體會阿嬤們治療傷痛的溫柔力量。

阿嬤家下一步是成為國際人權教育的平台，不只是慰安婦的歷史，要連結更多相關的議題。暑假即將和荷蘭「安妮之家」合作「安妮日記特展」，繼續擴散「陪伴」的力量。

讓老屋重生 要找對靈魂

十禾設計主持人吳聲明是「阿嬤家的博物館」的建築師，讓這棟迪化街老屋帶著阿嬤歷史一起拿下「老屋新生大獎」。

工作室就在大稻埕上，吳聲明對迪化街有感情，注意到傳統老房子隨著老街區經由容積率轉移等政策慢慢修復，但產業都外移了，等於老屋的軀殼修好了、靈魂卻不在了，「我們最大的挑戰是找到對的靈魂，讓老房子真的活過來。」

38歲的吳聲明，承認接案前對「慰安婦」議題了解有限，是被阿嬤們作品中透出的力量打動，「我們做這個館的意圖是讓更多人回來，去讀台灣曾經發生過的歷史，也讓這個街道有新的思維，這才是老屋新生的核心價值。」

順著裝潢走 一磚一瓦都有故事

阿嬤家是傳統長形街屋，二進格局分為咖啡館、博物館主館、身心工作坊3部分，改建時的屋況雖然近百年，結構大體安全，但要變成博物館，仍有隔音、漏水等問題要解決，尤其要加進公共設施，還安置了「全台最漂亮、全館最科技的小電梯」。前提是所有的改裝都不破壞房子、不穿梁、不打牆。

「很多慰安婦的議題都是仇恨，檢討誰是加害者，但我們在這個館看到的是這群婆婆的生命力量、看到她們偉大的地方。」吳聲明說：「所以我們選擇的概念是陪伴，平心靜氣訴說這個故事，雖然這是一個沉重的故事。」

入口意象的重點是將商業街轉化為博物館，吳聲明將宛女阿嬤的畫轉成牆上的圖案，以舊銅片打洞，漫出一隻公雞和蘆葦的圖案，「整個迪化街都是賣東西的，這個館有點點星光，溫暖地照亮街角。」

進到咖啡館，牆面同樣是阿嬤的畫作，櫃子打開來，可以看到其他阿嬤的畫作，這是一個集體的創作。以銅為材質，因為銅是最有溫度的金屬，會隨著時間氧化，愈來愈柔和。

入口的第一步就有扶手，扶手是陪伴的概念。吳聲明說，牽著扶手，就像婆婆牽著你的手，慢慢地逛完博物館，甚至蓮花阿嬤去年2月再次造訪，就是自己扶著扶手，慢慢看完所有的歷史和故事，包括她自己的。

還有四處可見的象徵「蘆葦」，取自聖經「壓傷的蘆葦、祂不折斷」，也呼應婦援會紀錄片「蘆葦之歌」，象徵慰安婦們苦難但堅韌的生命力。其中，「蘆葦之歌藝術裝置」是一個震撼的展示。

總數1000多支的透明空管吊掛在天花板上，象徵台灣受害的慰安婦人數，其中59位勇敢站出來的阿嬤，就以銅管表現，那些銅管是燈光，當觀眾把手伸過去，阿嬤的名字會出現在掌心。曾有位阿嬤的女兒來到這裡，看到媽媽的名字出現在她手心內，眼淚就掉下來。

扶手盡頭是後方圍牆上的生命樹銅雕。這本來是紙雕藝術家林文貞的作品，70×70公分的原作描繪6位阿嬤的生命。吳聲明放大後放到牆面上，一隅還有當初奄奄一息的樹，建築師團隊精心照顧，算好了開幕時陽光灑落的角度，讓藝術生命樹與如今欣欣向榮的綠樹輝映。

再往裡走，展示了阿嬤們在身心治療時的作品，一個面具的正面是正常的笑臉、但鏡子裡反射出面具後面的紅色眼淚；或者等身的人體畫像，心臟位置的混亂。

阿嬤們是懷抱著這樣的人生走過來的，因為這個空間，把人引到這裡聽她們說。這正是吳聲明與團隊透過空間動線安排、材料及圖案，和老房子對話，展現阿嬤們的生命全貌。

阿嬤家-和平與女性人權館

地址：台北市迪化街一段256號(近捷運大橋頭站)