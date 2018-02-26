日內瓦車展 焦點車款先曝光

2018-02-26 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



即將於3月初開展的日內瓦車展，展出車款名單陸續曝光，其中更有不少車將在今年導入台灣市場，值得車迷朋友提前關注。

其中，延續近年來休旅熱潮，今年日內瓦車展也有許多全新休旅的問世，身為豪華休旅級距開創者的BMW，面對越來越多競爭對手，自然不能坐視不管。Sports Activity Coupe成員之一的X4預計將推出原廠代號G02的第二代車型。延續過往的類跑車化外型，在車長與車寬增加、高度減少的情況下，外型變得更為扁平，在採用全新CLAR 模組化平台後，車重也比上一代減輕50公斤。

BMW新世代X4將於日內瓦車展首演。圖／BMW提供 分享 facebook

另外，今年在眾家車廠都推出豪華跨界休旅的情況下，LEXUS終於也將全新UX車系量產化，將在日內瓦車展首演，預計今年第四季火速引進台灣市場。但LEXUS這款眾所期待的新車依然保密到家，目前僅曝光一張車尾照片，有待開展才有更進一步的內容。

此外，不論是在全球或是台灣市場都有亮眼銷售表現的Mercedes-Benz C-Class，現行代號W205的車型堪稱是品牌的銷售台柱，為了保持競爭優勢，也選在日內瓦車展發表小改款車型，除了換上由84顆LED燈構成的Multibeam LED頭燈組及尾燈外，內裝也更加科技化，並搭載最新的駕駛輔助系統，頗有與老大哥E-Class及S-Class看齊的意味。

Mercedes-Benz將於日內瓦車展發表小改款的C Class房車。圖／Mercedes-Benz提供 分享 facebook

瑞典品牌VOLVO也將與日內瓦車展首演新世代的旅行車V60，同樣架構在SPA模組化平台上，除了比照V90換上雷神之槌日行燈、直柵式水箱罩及更大的L型尾燈外，內裝也以9 吋直立式觸控螢幕及數位儀表為亮點，並大幅減少了實體按鍵，呈現北歐的簡約風格。