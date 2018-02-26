世界最迷你！高僅5公分的「最小廚師」來台客座

2018-02-26 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



除了視覺外，同時會滿足聽覺及味覺。圖／晶華酒店提供 分享 facebook

想品嘗世界上最迷你小廚師料理嗎？台北晶華酒店從3月起邀請「世界上最小的廚師」Le Petit Chef來台客座3個月，運用3D裸視特效影片及投影技術，讓3D立體、約5公分小主廚爬上餐桌，示範如何上山下海製作出桌上美味佳肴，體驗結合美食及科技的新奇餐飲模式。

「世界最小的廚師Le Petit Chef」是由比利時科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media共同跨界創作的成果，於歐洲推出後就造成爭相體驗的風潮，2016年7月陸續駐點北京、上海、廣州等城市，同樣造成一股旋風，如今終於正式造訪台灣，也讓台灣消費者能體驗新奇餐飲體驗。

「世界最小的廚師Le Petit Chef」利用3D裸視軟體及精密投影、動畫技術，再加入主廚料理、美食元素，設計出馬賽海鮮湯、爐烤龍蝦、嫩煎牛排、米布丁以及冰淇淋等，總共有4道或6道料理。

饕客會在全黑幕的用餐空間用餐，3D且僅5公分的超迷你主廚就會慢慢爬上桌，示範拿到食材上山下海的過程，像是為了拿到馬賽海鮮湯，迷你主廚在大海中與章魚搏鬥，另為了製作出美味甜點，他則是在雪地裡努力推雪球。影片結束的同時，菜肴也會端上桌，結合了視覺與味覺、聽覺體驗，讓用餐有更不同的想像。

台北晶華酒店提到，「世界最小的廚師Le Petit Chef」所設計的6道菜肴，其實在設計者最初規畫並未有真正的食譜，而是由每間合作餐廳自行針對影像研發出來的口味，甚至有些城市的菜肴看起來與影像上不完全相同。不過，即使如此，因為娛樂性十足，仍吸引許多消費者嘗鮮體驗。