20天賣8千份！ PAUL草莓季倒數 千層派最夯

2018-02-26 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



草莓季倒數中，PAUL烘焙坊祭出一整櫃滿滿夢幻草莓蛋糕、蛋糕、派塔、泡芙及飲品，其中「草莓千層派」不只是常態性明星商品，也奪下草莓季暢銷冠軍，法式草莓蛋糕「草莓芙蕾雅」則是今年新人王，指定草莓商品於3月18日前享第二件88折。

PAUL於2月初推出草莓季，選用大湖草莓入料，今年更推出法式草莓蛋糕「草莓芙蕾雅」，於海綿蛋糕中滿布新鮮草莓，加上卡士達拌入法式奶油霜，帶著香草籽微香；另一款「吉維尼慕絲花園」，以巧克力戚風蛋糕包夾柔順草莓慕斯、草莓果凍，營造多層次口感。

PAUL表示，開賣以來由「草莓千層派」最受消費者歡迎，20天內賣出8,800份，過往草莓千層派也始終是常勝軍。此外，PAUL也推出期間限定草莓飲品「草莓香蕉果昔」、「草莓甜蘋果茶」。其中，「草莓甜蘋果茶」將蘋果汁加熱後直接沖泡伯爵茶包，不加一滴水，加入新鮮水果丁、草莓果泥，適合冬日；「草莓芭娜娜果昔」則以香蕉、草莓、牛奶打成柔滑冰沙奶昔。