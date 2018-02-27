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這些開學必備商品 大學生們準備好了嗎？

2018-02-27 08:58聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

開學囉！告別年節假期，無論你是新生、舊生，都要盡快收拾玩心，迎接新學期的到來。udn買東西為忙碌的學生們貼心準備開學採購專區，讓你在新的學期，備妥神兵利器，就能有事半功倍的學習效果！

新年過後迎接新學期的到來，這些開學必備商品你準備好了嗎？Photo by Ele...
新年過後迎接新學期的到來，這些開學必備商品你準備好了嗎？Photo by Element5 Digital on Unsplash。
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ASUS輕薄高效筆電 開學季超殺價格下手趁現在

原價35,900元的【ASUS】VivoBook Pro N580VD 15吋2...
原價35,900元的【ASUS】VivoBook Pro N580VD 15吋2G獨顯影音筆電，即日起至３月12日止限時特價只要29,188元。圖由廠商提供。
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開學作報告、玩電競都少不了一台攜帶方便、高效耐用的ASUS VivoBook Pro獨顯影音筆電，採用精密製造程序的高強度鋁合金，打造出時尚且優雅的外型；19.2公釐超輕薄的外觀方便隨身攜帶，總重亦只有2.0公斤；搭載優異效能、強大的第7代核心及高效能SSD，讓存取速度更快，輕鬆完成多工處理！雙頻Wi-Fi更能輕鬆展現快速連線能力，事半功倍不受阻，學習玩樂一把罩。

羅技無線鍵盤組 自在操控不受「限」

原價1,259元的【羅技 Logitech】無線滑鼠鍵盤組，即日起至3月4日止限...
原價1,259元的【羅技 Logitech】無線滑鼠鍵盤組，即日起至3月4日止限時特價只要999元，3月4日前下單再送7-11 咖啡。圖由廠商提供。
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外宿空間有所侷限，若是再配上纏亂的電子線材，不僅影響學習心情，居住環境看起來也容易雜亂不堪！推薦購買羅技 Logitech 無線滑鼠鍵盤組，它具有先進的 2.4 GHz 無線技術及長效的電量，是最實用的學習、遊戲小幫手。

小坪數空間大利用 床上、地上使用電腦不受限

原價890元的多功能折疊NB電腦散熱桌，即日起至3月31日止限時特價只要629元...
原價890元的多功能折疊NB電腦散熱桌，即日起至3月31日止限時特價只要629元。圖由廠商提供。
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學生們的手頭大多不寬裕，外宿時往往受限於預算，無法承租空間寬闊的房型，如果房間太小、擺不下大型家具，那麼此款多功能折疊式電腦桌就相當適合外宿的學生使用！採用鋁合金支架及PA材質腳墊設計，堅固輕巧，可以自在地於沙發上或是床上使用筆電，不再需要彎腰駝背、全身痠痛。

分離快煮鍋提供營養三餐 簡單自己來 拒絕當「老外」

原價2,270元的【魔力家】即食行熱-雙層隔熱防燙快煮美食鍋，2月26日起至2月...
原價2,270元的【魔力家】即食行熱-雙層隔熱防燙快煮美食鍋，2月26日起至2月28日止限時特價只要740元。圖由廠商提供。
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學生族外宿大多沒有廚房設備，三餐老是依靠外食，來源不明的食材及層出不窮的黑心食品問題，總是令父母擔心不已。推薦可購入魔力家雙層隔熱防燙快煮美食鍋，簡單5分鐘就能完成美味的一餐，無論是燉湯、煲粥、煮麵、蒸包子及燒開水等皆可一「鍋」達成，只要使用快煮鍋就能拒當外食族，搖身變成廚藝高手。

除溼、空氣清淨一台搞定 室內曬衣、除菸味超實用

原價3,800元的德國【Healthlead】負離子清淨防潮除濕機，即日起至2月...
原價3,800元的德國【Healthlead】負離子清淨防潮除濕機，即日起至2月28日止限時特價只要2,270元。
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台灣氣候本就潮濕，許多外宿族的室內空間往往濕氣過重，導致呼吸道和皮膚頻出狀況，衣物及棉被也總是「潮潮」的，濕氣問題可不容輕忽！推薦可擺放一台兼具除濕及空氣清淨效果的德國Healthlead負離子清淨防潮除濕機，它的無壓縮機除濕技術、低噪音運轉，不會干擾其它人，搭配負離子空氣清淨功能、除濕清淨一次完成，無論是曬衣、驅除菸味及維護空氣品質都適用，讓外宿族隨時隨地都能享有品質良好的居住環境。

手錶讓你掌握分分秒秒 永遠領先別人早一步

原價500元的【CASIO】百搭四季款錶-數字黑銀/白盤兩色可選MQ-24-1B...
原價500元的【CASIO】百搭四季款錶-數字黑銀/白盤兩色可選MQ-24-1B3/MQ-24-7B2，即日起至3月11日止限時特價只要388元。圖由廠商提供。
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開學時排課、社團、分組報告樣樣來，讓學生忙碌不已，掌握時間不出錯，推薦CASIO百搭四季款錶，它的黑白配色永恆不退流行，輕巧超薄方便攜帶，中性設計帶有簡約風格，戴上它讓自己分秒走在別人的前面，大學生活時時刻刻精彩不錯過。

讀萬卷書不如行萬里路 機車伴你四處趴趴走

原價94,500元的【YAMAHA】山葉機車FORCE 155新色節奏，即日起至...
原價94,500元的【YAMAHA】山葉機車FORCE 155新色節奏，即日起至2月28日止限時特價只要92,000元。圖由廠商提供。
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大學生活中，同伴相揪夜衝、旅行調劑身心，對於釋放課業壓力有莫大的幫助。在開學之際為孩子的校園生活加把勁，建議選購YAMAHA 山葉機車，讓大學生活多采多姿不停歇！它的高性能水冷引擎與中置單槍後避震器，使騎乘更穩固，13吋鋁合金輪圈搭配高效力前後碟煞，用路更安全。多功能顯示液晶碼表，及戰鬥氣息尾燈，讓學生在夜間騎乘也安心，安全保護面面罩。大容量坐墊下更別有洞天，空間寬廣能裝下許多東西，是一款實用安全度超高的機車。

即日起至3月11日止推出開學採購季專區，眾多優惠好康等你來搶。圖由udn買東西提...
即日起至3月11日止推出開學採購季專區，眾多優惠好康等你來搶。圖由udn買東西提供。
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無論是電腦桌輔助學習或實用的筆記型電腦、寫報告順暢度滿分的無線鍵盤組，和外宿生活必備的各式小家電、通勤交通工具等，為了讓莘莘學子們準備開學用品時能一站購足又省下荷包，udn買東西貼心準備開學採購季專區，即日起至3月11日止，眾多開學相關商品都有優惠下殺，全站消費滿2,000元送200，單筆消費滿3,000元再加送300元禮券，讓你買得划算又滿意。

超值採購清單

ASUS VivoBook Pro獨顯影音筆電

羅技 Logitech 無線滑鼠鍵盤組

多功能折疊式電腦桌

魔力家雙層隔熱防燙快煮美食鍋

德國Healthlead負離子清淨防潮除濕機

CASIO百搭四季款錶

YAMAHA 山葉機車

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