東京巨蛋看球賽！ 台灣應援套票udn售票網搶先開賣

2018-02-27 10:57 聯合新聞網 有.設計 uDesign



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東京讀賣巨人隊2018第二季將於Tokyo Dome東京巨蛋對戰阪神虎 、橫濱DeNA灣星、東京養樂多燕子、東北樂天金鷲、廣島東洋鯉魚、琦玉西武獅 等多個隊伍，一連串的精彩賽事即將開打，今年聯合數位文創udn售票網再度成為東京讀賣巨人隊在台官方指定合作單位，販售台灣應援套票(NT.890)，各場次開賣首七日，購買除享優惠價790元外還可獲得「巨人隊官方毛巾」！數量有限，售完為止。

日職讀賣巨人隊曾有多位台籍明星球員，如曾打出868支紅不讓、「世界の王」之稱的王貞治、現歸台任總教練的「亞洲巨砲」呂明賜、以及目前旅日的職棒好手陽岱鋼，多位台籍棒球選手以在日本職棒史上的絕佳成績，成為台灣的榮耀！巨人隊除用心經營日本國內市場，自2016年簽下實力派好手陽岱鋼後，對台灣球迷的經營相當重視，今年udn售票網再次成為台灣區官方指定合作售票平台，提供超值台灣應援席套票回饋台灣球迷，邀請球迷們一同在東京展現台灣熱情的棒球魂！

要體驗東京巨蛋近五萬人一同觀賽的熱血臨場感！2/26 udn售票網正式起售，各場次開賣首七日享超值優惠，套票除包含賽事入場券外，還可另獲得「巨人隊官方毛巾」兌換券，席次數量有限、售完為止。

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