飛利浦線上直購體驗店兩歲了！ 推優惠活動拉近會員心

2018-02-26 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



有別於許多品牌搶攻通路行銷，飛利浦兩年前即推出官方線上直購體驗店，以直接經營顧客關係的新零售策略貼近消費者需求，至今已達成每五個會員中就有一人回購的亮眼成績，2018年除了持續推出更貼心的購物體驗流程，即日起至2月底止，更同步祭出三大類貼心優惠回饋會員。