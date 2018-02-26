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飛利浦線上直購體驗店兩歲了！ 推優惠活動拉近會員心

2018-02-26 00:27聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

有別於許多品牌搶攻通路行銷，飛利浦兩年前即推出官方線上直購體驗店，以直接經營顧客關係的新零售策略貼近消費者需求，至今已達成每五個會員中就有一人回購的亮眼成績，2018年除了持續推出更貼心的購物體驗流程，即日起至2月底止，更同步祭出三大類貼心優惠回饋會員。

針對越來越受到重視的淨水與空汙議題，凡購買指定淨水器就能免費獲得濾芯一組，買飛利浦抗敏清淨除溼機（DE5207/81），特惠價19,888元再加送一片濾網（FY1119），多500元再多一片（原價1,350元）。針對人人都要顧好的面子問題，飛利浦眼部舒壓儀（BSC301、MS3020）推出3,688元亮麗優惠價，載送Essential Care基礎吹風機吹風機（HP8120）。飛利浦勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀（S5510/45）不僅下殺6,988元，再送市價3,160元的鼻耳眉修容刀組，一次將臉部修容問題通通搞定。另外還有超划算的「貝齒會員專案」，購買刷頭滿3,988元即贈送原價3,680元的漾彩音波震動牙刷（HX6213），買刷頭送機身實在太划算。針對注重健康飲食的族群，還有限量30組的廚神料理機Turbo版（HR7762）加智慧萬用鍋（HD2105）的超值5折組合，兩款合購只要5,888元；若是只想要買智慧萬用鍋（HD2105），前20名分享賣場連結至FB的消費者，除了能享1,988元優惠價，再送料理三件工作組（湯勺、麵勺、鍋鏟）。

飛利浦荷蘭原裝勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀特惠價6,988元再送修容組。圖／飛利浦提...
飛利浦荷蘭原裝勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀特惠價6,988元再送修容組。圖／飛利浦提供
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飛利浦官方線上直購體驗店推貝齒專案，買刷頭滿3,988元，即贈漾彩音波震動牙刷。...
飛利浦官方線上直購體驗店推貝齒專案，買刷頭滿3,988元，即贈漾彩音波震動牙刷。圖／飛利浦提供
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飛利浦抗敏清淨除濕機祭出6,000元超高折扣再送濾網一片。圖／飛利浦提供
飛利浦抗敏清淨除濕機祭出6,000元超高折扣再送濾網一片。圖／飛利浦提供
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