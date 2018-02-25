台灣首辦！ 祥雲龍吟引「活締處理法」技術輸台

2018-02-25 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣人愛吃日本料理，除了其美味、新鮮、專業，其中更蘊含了日本職人的精神與理念。日本米其林三星等級餐廳在台營運的祥雲龍吟稗田良平料理長，來台三年多，一直期望能夠與台灣餐飲業界、學界及專業漁業從業人員，分享他研修多年所學習到漁貨處理技巧，以及如何展現極致料理的秘訣。今年一開春，稗田料理長邀請四位日本最專業的漁師及漁業從業人員到台北，舉辦「活締處理交流會」，吸引200多位報名參加。

「活締處理法（活け締め）」是日本處理漁貨的特別方法，意指「破壞神經與放血過的魚」，透過這種特殊方法處理過的新鮮漁貨，因在最鮮美的時候切斷其神經，並且將多餘的血水放盡，能夠延長其保鮮時間，並增加魚肉、海鮮的質感與風味。在日本，經過活締處理過的漁貨都會被標註特殊標籤，代表的是品質及美味的保證，也是所有頂級餐廳美味的秘訣之一。

稗田良平料理長指出，台灣擁有多元豐富的漁貨，一直以來也使用台灣在地食材，呈現在消費者面前。這次將日本專業的技術與台灣業者分享，一來是想回饋台灣，二來更希望藉由技術的傳遞，將專業的技術帶進來，一起將台灣料理品質提高，開發更多漁貨的可能性。