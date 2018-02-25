女子愛吃／美美子的手作蛋糕 宜蘭一日食旅私選（上）

2018-02-25 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



這個周末、那個連假、心情好或不好的時候，你都計畫著去哪裡溜躂呢？那日低溫下著雨，一早從台北往宜蘭前行，早晨人車稀疏，隔著薄薄車殼暫時聽不見雨聲、人聲，挺好的，閒聊與音樂裡時間飛逝，一眨眼就抵達目的地「美美子みみこhomemade cake」。

美美子homemade cake主理人林美麗（美美子）年紀輕輕，因為興趣而自學甜點，出身台中，卻因為熱情作祟一股腦地來到羅東與朋友合作開店，甜點工作室終於誕生，並終於在近期開放內用，一瞬間成為Instagram打卡熱門去處，到宜蘭想吃甜點的螞蟻們，多了選擇啦。

「我算過，一年有2/3都在下雨耶」美美子好氣又好笑地說，剛搬來宜蘭非常不習慣天天下雨的氣候，不過現在也習慣了，完全澆不熄製作美味甜點的心情，生活步調也原先僅提供民眾訂製生活蛋糕、布丁等外帶服務，今年二月開放內用。因為在乎健康，她說苛求食材、原物料是最基本的，堅持不添加人工添加物、人工香料和不新鮮食材，雞蛋也使用有機放牧蛋，「簡單、自然」就是原則。

草莓巧克戚風、蘭姆葡萄起司蛋糕、一保堂抹茶戚風、伯爵茶戚風、草莓檸檬派、巧克力天使蛋糕⋯⋯等蛋糕依照季節輪番上陣，這裡也吃得到手煮焦糖乳酪布丁，仔細看，一點一點香草籽滿布其中，美美子選用貨真價實香草莢，口感綿密不膩，布丁價格上較台北便宜些。飲品方面，提供美式咖啡、咖啡歐蕾、有機伯爵茶、大吉嶺鮮奶茶等選擇。

趕快在Maps上做記號，下次休假出發。

▌美美子みみこ homemade cake

地址｜宜蘭縣羅東鎮維揚路245巷1號

電話｜0973—005—488

時間｜11：30—17：30（或售完為止）