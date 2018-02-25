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影╱徐巧芯結婚 馬英九要男方「把她當心中最軟的一塊」

妝點「老娘」清新脫俗 香奈兒成女星戰袍首選

2018-02-25 14:17聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

好萊塢電影盛會奧斯卡頒獎典禮即將在洛杉磯時間3月4日登場，許多電影活動也在此時接連舉行，熱鬧非凡。為了迎接這個一年一度的頒獎季，許多女星都忙著盛裝出席相關宴會，而香奈兒服飾也成了她們的造型首選，選擇用黑白經典色調穿出不敗的時尚態度。

以「小丑女」闖出名號的瑪格羅比（Margot Robbie），憑著真人實事改編的電影《老娘叫譚雅》入圍本屆奧斯卡與英國電影學院獎、金球獎等最佳女主角獎，可說是今年頒獎季備受矚目的女星之一。近日她出席第90屆奧斯卡入圍午宴和香奈兒與Charles Finch共同舉辦的英國電影學院獎典禮前晚宴，均身穿香奈兒服飾，造型分別選擇出自2018 Paris-Hamburg工坊系列黑白烏干紗刺繡羽飾上衣與裙子，以及春夏高級訂製服系列的白色羽毛刺繡斜紋軟呢洋裝搭香奈兒高級珠寶，白色主體色調展現清新自信，高雅脫俗。

除了瑪格羅比之外，蒂妲史雲頓、艾莉班柏及芭碧迪樂芬妮也都身穿香奈兒服飾出席英國電影學院獎典禮前晚宴。現身力挺魏斯安德森（Wes Anderson）新作《犬之島》開幕禮暨首映禮的蒂妲史雲頓，選穿香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑色西裝外套搭配白色背心及同款羊毛寬褲，展現一如往常的帥氣時尚。香奈兒品牌大使艾莉班柏穿著2018春夏高級訂製服系列黑色斜紋軟呢絲質洋裝配金屬珍珠鍊條墜飾，流露輕熟性感。芭碧迪樂芬妮則是穿著香奈兒2018春夏系列藍綠相交斜紋軟呢外套搭配同款褲子，俐落復古又帶點俏皮氣息。

此外，香奈兒近日也發表了2018春夏形象廣告，為了呼應本季從大自然的能量中擷取靈感的服裝風格，廣告也運用了設計主題裡重點色調水色系和粉彩色作為背景，香奈兒創意總監卡爾拉格斐更特別欽點Luna Bijl與Grace Elizabeth兩位名模擔任春夏形象廣告主角，在粉嫩簡約的背景中，換上春夏系列「落肩」斜紋軟呢外套、透明PVC防水斗篷、薄紗襯衫、不對稱連帽上衣等等，搭配水滴形狀的特大號耳環、手鐲，垂墜於胸前的長項鍊與水晶珠飾項鍊，背上防水材質Boy CHANEL和GABRIELLE等包款，大秀前衛混搭甜美的春夏風格。

香奈兒2018春夏形象廣告也運用了本季設計主題裡重點色調水色系和粉彩色作為背景。...
香奈兒2018春夏形象廣告也運用了本季設計主題裡重點色調水色系和粉彩色作為背景。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使艾莉班柏穿著2018春夏高級訂製服系列黑色斜紋軟呢絲質洋裝配金屬珍...
香奈兒品牌大使艾莉班柏穿著2018春夏高級訂製服系列黑色斜紋軟呢絲質洋裝配金屬珍珠鍊條墜飾，流露輕熟性感。
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蒂妲史雲頓選穿香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑色西裝外套搭配...
蒂妲史雲頓選穿香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑色西裝外套搭配白色背心及同款羊毛寬褲，展現一如往常的帥氣時尚。圖／香奈兒提供
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香奈兒2018春夏形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2018春夏形象廣告。圖／香奈兒提供
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香奈兒2018春夏形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2018春夏形象廣告。圖／香奈兒提供
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香奈兒2018春夏形象廣告也運用了本季設計主題裡重點色調水色系和粉彩色作為背景。...
香奈兒2018春夏形象廣告也運用了本季設計主題裡重點色調水色系和粉彩色作為背景。圖／香奈兒提供
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瑪格羅比出席香奈兒與Charles Finch共同舉辦的英國電影學院獎典禮前晚宴...
瑪格羅比出席香奈兒與Charles Finch共同舉辦的英國電影學院獎典禮前晚宴，身穿香奈兒春夏高級訂製服系列的白色羽毛刺繡斜紋軟呢洋裝。圖／香奈兒提供
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瑪格羅比出席第90屆奧斯卡入圍午宴，身穿香奈兒2018 Paris-Hambur...
瑪格羅比出席第90屆奧斯卡入圍午宴，身穿香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑白烏干紗刺繡羽飾上衣與裙子。圖／香奈兒提供
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芭碧迪樂芬妮則是穿著香奈兒2018春夏系列藍綠相交斜紋軟呢外套搭配同款褲子，俐落...
芭碧迪樂芬妮則是穿著香奈兒2018春夏系列藍綠相交斜紋軟呢外套搭配同款褲子，俐落復古又帶點俏皮氣息。圖／香奈兒提供
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香奈兒電影廣告

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