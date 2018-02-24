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今年元宵換個花樣吃！ 這幾種保證你沒想過

2018-02-24 22:37聯合報 記者羅建怡╱即時報導

正月十五慶元宵，元宵多了新吃法，油煎加鴨肉、酥炸流沙，這些你吃過沒？各家飯店主廚大展創意之餘，也不忘近年主流「養生」與「健康」。

台北王朝大酒店玉蘭軒2月26日至3月4日推出元宵節應景限定商品「元圓緣」，主廚駱林榮以純手工製作，每組元宵有3種口味。主廚駱林榮建議，先品嘗「油煎塔香鴨肉湯圓」，這道料理選用櫻桃鴨為餡料，加入九層塔爆香提味，再以慢火嫩煎12分鐘，外皮酥脆、內餡軟嫩，是少見的元宵創意料理

第二道「酥炸奶黃流沙元宵」，先以高溫油炸，起鍋後將元宵掀起三分之一，內餡的奶黃隨即像流沙一樣緩緩流出，是年輕人最愛的口味之一；第三道「王朝雞湯手工湯圓」則是加入鮮蝦、豬肉餡、荸薺，口感層次分明，搭配王朝精心慢熬的老母雞湯，主打養生、健康。

台北福華大飯店江南春今年推出往年廣受好評的酒釀湯圓，滋味大出新意，有火龍果、紅麴、原味、抹茶（融合紅、白之彩色湯圓）4種。即日起至元宵節（3月2日）前，酒釀湯圓外帶每盒12入、4種口味售價380元，以禮盒包裝。外帶買5盒送1盒，大量訂購最低可享7折。江南春主廚劉宜嘉表示，養生酒釀湯圓以獨家配方純手工製作，即使放入冷凍庫中，外皮也不會龜裂；此外，湯圓糖份降低20%，符合現代人樂活、健康的飲食取向。

北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜是台灣4大元宵活動，元宵前夕來到澎湖，「乞龜」當然是必要體驗。澎湖福朋喜來登與當地業者合作推出「好運龜來鬧元宵」專案，由在地達人領隊，小型7人團深度遊澎湖；飯店另主打主廚限定牛肉麵佐一杯Best Brews精釀啤酒，讓澎湖滋味更完整。3月2日至5日限期推出，兩天一夜毎人3,550元起、三天兩夜毎人6,350元起。

台北福華大飯店江南春的四喜酒釀湯圓。圖／福華飯店提供
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玉蘭軒主廚發揮巧思讓元宵多了新吃法。圖／王朝大酒店提供
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「乞龜」是澎湖最重要的元宵活動。圖／澎湖福朋喜來登提供
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澎湖創意料理元宵節

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