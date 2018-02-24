萌犬當配件、爆米花圖騰…米蘭時裝周 話題爆不完

2018-02-24 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



Tod's發表2018秋冬系列，超模吉吉哈蒂德抱著「小犬」開場萌翻。 路透 分享 facebook

兩手空空不時尚，至於手上是要抱著Tod's秀上活蹦可愛的萌犬、寶格麗蛇型包包、還是像日前的古馳（Gucci）一樣稀奇古怪的恐龍或人頭，就看各自的品味。米蘭時裝周進入第四天。Tod's一早發表秋冬新裝，由超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）抱著俏皮的法國鬥牛犬揭開序幕。而名媛孫芸芸出席寶格麗秋冬配件發表會，現場混搭各式配件。Versace則請來LVMH集團超模準少奶奶Natalia Vodianova領軍走秀，讓繁華富麗與搖滾性感的80年代點燃米蘭夜空。

超模劉雯一身休閒風格，抱著最佳配件小狗。 路透 分享 facebook

2018秋冬的Tod's服飾堆疊不同層次的大地色，大量皮革、麂皮、毛皮等材質都是以休閒鞋起家的Tod's所擅長的素材。模特兒配戴各種不同大小和功能的休閒包款，踩著休閒平底鞋或厚底高跟靴，搭配及膝長度的窄裙和修身的褲裝，以上寬下窄的線條為今年秋冬休閒戶外風格注入優雅感，手上則抱著不同品種的可愛小狗走秀，看秀嘉賓劉詩詩也大呼「萌萌噠～」。

Versace由LVMH集團超模準少奶奶Natalia Vodianova領軍走秀。 美聯社 分享 facebook

寶格麗秋冬配件強調存在感，主打包款Serpenti除了搶眼的寶石配色，並大玩迷幻視覺效果，彩色條紋、幾何切割、甚至連爆米花都能成為紋路圖騰，設計大膽富巧思，也挑戰工匠製作的技巧。孫芸芸在發表會上以丹寧混搭包款，晚宴則換上一襲黑色低胸連身褲大秀豐滿上圍好身材。品牌代言人吳亦凡配戴價值上千萬的Serpenti頂級紅寶與鑽石項鍊，為男士配戴珠寶做出不同風格示範。

孫芸芸出席寶格麗2018秋冬配件發表會，搶先試戴Serpenteyes造型太陽眼鏡及全新Serpenti Forever爆米花圖騰系列包款。 圖／寶格麗提供 分享 facebook

華麗性感一直是凡賽斯（Versace）的同義詞，今年秋冬服裝展現女王霸氣，線條令人回想起繁華澎湃的80年代，短裙拼接高彩度的的黃色、紅色、藍色、綠色蘇格蘭格紋與皮革、金屬，並穿插Logo T恤，重新詮釋華麗搖滾。最後融合所有的誇飾元素和色彩，以緞面印花洋裝和流蘇做為結尾，設計看似浮誇但其實巧妙混搭了許多實穿的街頭元素和配件：絲巾、頭飾、腰封、圍巾等，設計遊走學院風與地下搖滾之間。