貴婦享受 香奈兒奢華精質系列 極萃乳霜全新上市

2018-02-24 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



香奈兒SUBLIMAGE奢華精質系列，為品牌帶來頂級抗老保養的好口碑，3月份將推出備受矚目的全新「香奈兒奢華極萃乳霜」，為熟齡肌膚帶來更為極致而完整的保養。

結合賦活精萃與頂級乳霜，「香奈兒奢華極萃乳霜」有超乎預期的嶄新質地和膚觸，在挹注15年的時光中，香奈兒研究室在「綠色寶石」五月凡尼蘭的成長周期，找出肌膚保養的精華，並深度研發，這是在全世界117種梵尼蘭中挑選出來、源於馬達加斯加島的五月梵尼蘭，並有專屬的實驗室栽植保護區，精確控制其生長環境，進而栽培、採收，淬鍊出經典成分用於奢華精質系列的保養品中。

品牌專利的「五月梵尼蘭精萃PFA」，每1公斤即來自6萬顆綠色果實，等同於160公斤的新鮮梵尼蘭豆筴，再加上14,000朵梵尼蘭花朵方能萃取而成；且香奈兒實驗室針對五月梵尼蘭生長週期的開花、結果、成熟等階段深度分析，從中發現護膚成分，將最精華的成果挹注於奢華極萃乳霜之中。