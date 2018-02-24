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貴婦享受 香奈兒奢華精質系列 極萃乳霜全新上市

2018-02-24 21:09聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

香奈兒SUBLIMAGE奢華精質系列，為品牌帶來頂級抗老保養的好口碑，3月份將推出備受矚目的全新「香奈兒奢華極萃乳霜」，為熟齡肌膚帶來更為極致而完整的保養。

結合賦活精萃與頂級乳霜，「香奈兒奢華極萃乳霜」有超乎預期的嶄新質地和膚觸，在挹注15年的時光中，香奈兒研究室在「綠色寶石」五月凡尼蘭的成長周期，找出肌膚保養的精華，並深度研發，這是在全世界117種梵尼蘭中挑選出來、源於馬達加斯加島的五月梵尼蘭，並有專屬的實驗室栽植保護區，精確控制其生長環境，進而栽培、採收，淬鍊出經典成分用於奢華精質系列的保養品中。

品牌專利的「五月梵尼蘭精萃PFA」，每1公斤即來自6萬顆綠色果實，等同於160公斤的新鮮梵尼蘭豆筴，再加上14,000朵梵尼蘭花朵方能萃取而成；且香奈兒實驗室針對五月梵尼蘭生長週期的開花、結果、成熟等階段深度分析，從中發現護膚成分，將最精華的成果挹注於奢華極萃乳霜之中。

有鑑於現代女性忙碌中需要更為精緻的保養，「奢華極萃乳霜」質地絲滑柔嫩，讓忙碌女性在家裡也可以享受到SPA保養的品質，豐潤好吸收、輕盈且絲滑，之中蘊含的天然植物精油包括山茶花、荷荷巴和芥花籽油等，親膚滋養，加上五月梵尼蘭花朵冷萃，帶來豐沛能量。「香奈兒奢華極萃乳霜」用在保養最後一道程序，以雙手由臉部中央向外輕輕按摩，再針對頸部、前胸均勻塗抹，為熟齡保養打造舒適愉悅的感受。

香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
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每年九月至十二月是五月梵尼蘭開花期，從中凝萃花朵精華。圖／香奈兒提供
每年九月至十二月是五月梵尼蘭開花期，從中凝萃花朵精華。圖／香奈兒提供
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五月梵尼蘭葉片，全年生長，不受季節限制。圖／香奈兒提供
五月梵尼蘭葉片，全年生長，不受季節限制。圖／香奈兒提供
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五月至六月是豆莢（果實）長成期。圖／香奈兒提供
五月至六月是豆莢（果實）長成期。圖／香奈兒提供
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六月至八月是豆莢（果實）成熟期。圖／香奈兒提供
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四月份是豆莢（果實）生長前期。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華極萃乳霜於3月份在台上市。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃乳霜於3月份在台上市。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃乳霜，50g售價17,500元。圖／香奈兒提供
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香奈兒抗老保護區

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