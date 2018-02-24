時尚設計師跨界運動 既實穿又時髦
時尚和運動的界線越來越糢糊，更可說現今結合兩者才是顯學，因此NikeLab在今年依舊邀請了義大利設計師Riccardo Tisci來合作；adidas則有日本設計師品牌Kolor加持，融合不同領域的長才，好穿又時髦是他們的共通點。
從2015年開始，Kolor與adidas合作打造兼具實穿性與功能性的運動單品，迅速累積了不少支持者。而今年春夏Kolor以大面積的幾何色塊與撞色效果為設計主軸，透過不同材質的機能性面料拼接，除了融入專利的Climachil凍涼控溫機能、以及Freelift 合身剪裁之外，還加入可調節體溫、迅速排汗的ClimaLite呼吸纖維。鞋款的部分，以不對稱設計的Alpha BOUNCE鞋款為主，無論是科技網眼布的材質選用，或是側邊的鯊魚鰓狀立體迴路的設計，皆讓整體鞋面更加的清亮透氣。
與NikeLab攜手多季的Riccardo Tisci這次則從過往的設計中汲取靈感，將不同時代的經典運動服飾結合起來，組成了有運動、街頭和優雅格調的嶄新系列。Riccardo Tisci說「在90年代，籃球運動員就像搖滾明星一樣」，因此他觀察了現今明星球員的穿搭，認為經典服飾與運動元素的搭配毫無違和，於是採用為虛構球隊Victorious Minotaurs所設計的一系列標誌圖案，運用在襯衫、籃球背心和連帽T恤等單品上；而Air Force 1鞋則是這樣概念的最佳象徵。
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