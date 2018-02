時尚設計師跨界運動 既實穿又時髦

2018-02-24 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



時尚和運動的界線越來越糢糊,更可說現今結合兩者才是顯學,因此NikeLab在今年依舊邀請了義大利設計師Riccardo Tisci來合作;adidas則有日本設計師品牌Kolor加持,融合不同領域的長才,好穿又時髦是他們的共通點。

從2015年開始,Kolor與adidas合作打造兼具實穿性與功能性的運動單品,迅速累積了不少支持者。而今年春夏Kolor以大面積的幾何色塊與撞色效果為設計主軸,透過不同材質的機能性面料拼接,除了融入專利的Climachil凍涼控溫機能、以及Freelift 合身剪裁之外,還加入可調節體溫、迅速排汗的ClimaLite呼吸纖維。鞋款的部分,以不對稱設計的Alpha BOUNCE鞋款為主,無論是科技網眼布的材質選用,或是側邊的鯊魚鰓狀立體迴路的設計,皆讓整體鞋面更加的清亮透氣。