不怕壞天氣 春遊外出靠這「套」

2018-02-24 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



春季是出遊的旺季，但同時天氣變化也大，若不想掃興，外出穿搭的選擇就變得很重要。戶外休閒品牌Timberland與The North Face皆因應需求，打造了輕量、好收納的機能外套，即使碰到了壞天氣也不用擔心。

Timberland因應出遊時的各種需求，打造了防潑水Mount Bigelow Cordura野戰夾克，且可整件收入小巧的拉鍊收納袋中，輕盈且耐穿。這系列採用戶外風衣式剪裁，無論正式或休閒穿搭皆適宜；女裝部分包括飛行夾克與可收納斗蓬外套，男裝系列則有飛行夾克、保暖夾克與M65外套。專為多變用途而設計，因此在春季早晚溫差較大時，最適合在微涼的早晨通勤時以及在溫度驟降的傍晚時分，做為層次穿搭單品。