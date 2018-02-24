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杜拜女網／女雙「寶島內戰」 詹皓晴逆轉謝淑薇奪冠

不怕壞天氣 春遊外出靠這「套」

2018-02-24 18:54聯合報 記者曾智緯╱即時報導

春季是出遊的旺季，但同時天氣變化也大，若不想掃興，外出穿搭的選擇就變得很重要。戶外休閒品牌Timberland與The North Face皆因應需求，打造了輕量、好收納的機能外套，即使碰到了壞天氣也不用擔心。

Timberland因應出遊時的各種需求，打造了防潑水Mount Bigelow Cordura野戰夾克，且可整件收入小巧的拉鍊收納袋中，輕盈且耐穿。這系列採用戶外風衣式剪裁，無論正式或休閒穿搭皆適宜；女裝部分包括飛行夾克與可收納斗蓬外套，男裝系列則有飛行夾克、保暖夾克與M65外套。專為多變用途而設計，因此在春季早晚溫差較大時，最適合在微涼的早晨通勤時以及在溫度驟降的傍晚時分，做為層次穿搭單品。

同樣針對這季特別設計的還有The North Face於Urban Exploration支線中，推出了硬派作風的Gear Pocket系列，以戰地軍事風格為啟發，結合創新多功能的配件。品牌透過黑色與軍綠色來詮釋城市探索的概念，運用大量織帶系統，可依使用者需求輕鬆連接專用服裝及包袋。男裝部分包括外套和褲子，均採用獨家專利WindWal防風保護科技，大幅降低寒風造成的影響，同時提供透氣度以確保舒適不過熱。

Timberland秉持全新旅程與時尚旅遊的概念，設計出可收納夾克。圖／Timb...
Timberland秉持全新旅程與時尚旅遊的概念，設計出可收納夾克。圖／Timberland提供
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Mount Bigelow Cordura系列彈性可收納M65外套，約8,900...
Mount Bigelow Cordura系列彈性可收納M65外套，約8,900元。圖／Timberland提供
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Urban Exploration支線Gear Pocket系列夾克，約16,3...
Urban Exploration支線Gear Pocket系列夾克，約16,380元。圖／The North Face提供
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Mount Bigelow Cordura系列粉色點點印花可收納女裝飛行夾克，約...
Mount Bigelow Cordura系列粉色點點印花可收納女裝飛行夾克，約5,900元。圖／Timberland提供
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