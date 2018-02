福斯Golf、Polo獲選2018年度最佳車款殊榮

德國知名權威汽車雜誌《auto motor und sport》公佈由讀者票選的「2018年度最佳車款」,The new Golf、Polo從378輛車款脫穎而出,分別榮獲2018年度最佳中小型及最佳小型車款肯定;同時,台灣福斯汽車也特於全台18間授權經銷商打造專屬「The new Polo虛擬體驗區」,提供消費者親身體驗The new Polo/Polo beats的專屬設計及多項先進配備。另外,The new Polo beats巡迴特展活動最終場也將於2月27日至3月1日舉辦。

由德國知名權威汽車雜誌《auto motor und sport》舉辦的票選活動至今已邁入 42周年,今年總計378輛車款參與票選,其中The new Golf已6度獲得中小型最佳車款殊榮,並於 44 年來累計銷售超過 3,400 萬輛,成為全世界最暢銷的掀背車款。

此外,The new Polo以 33% 的得票率在小型車類別中獲得第一名佳績。Polo自1975年問世後,憑藉時尚靈巧的車身與動能表現,在43年間寫下1,700萬輛的銷售佳績。而此次全新發表的第 6 代Polo車型不只具備運動化的外觀設計,更與知名音響品牌 beats 跨界合作推出 Polo beats,滿足消費者對音樂品味的需求。