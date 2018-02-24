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福斯Golf、Polo獲選2018年度最佳車款殊榮

2018-02-24 16:15聯合報 記者林鼎智╱即時報導

德國知名權威汽車雜誌《auto motor und sport》公佈由讀者票選的「2018年度最佳車款」，The new Golf、Polo從378輛車款脫穎而出，分別榮獲2018年度最佳中小型及最佳小型車款肯定；同時，台灣福斯汽車也特於全台18間授權經銷商打造專屬「The new Polo虛擬體驗區」，提供消費者親身體驗The new Polo／Polo beats的專屬設計及多項先進配備。另外，The new Polo beats巡迴特展活動最終場也將於2月27日至3月1日舉辦。

由德國知名權威汽車雜誌《auto motor und sport》舉辦的票選活動至今已邁入 42周年，今年總計378輛車款參與票選，其中The new Golf已6度獲得中小型最佳車款殊榮，並於 44 年來累計銷售超過 3,400 萬輛，成為全世界最暢銷的掀背車款。

此外，The new Polo以 33％ 的得票率在小型車類別中獲得第一名佳績。Polo自1975年問世後，憑藉時尚靈巧的車身與動能表現，在43年間寫下1,700萬輛的銷售佳績。而此次全新發表的第 6 代Polo車型不只具備運動化的外觀設計，更與知名音響品牌 beats 跨界合作推出 Polo beats，滿足消費者對音樂品味的需求。

為讓消費者親身體驗The new Polo的魅力，台灣福斯汽車特別導入VR虛擬實境互動體驗技術，消費者以輕鬆的方式體驗The new Polo／Polo beats精緻的內、外觀設計，包含大尺寸電動玻璃天窗、全新Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表、Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機、前方行車安全輔助套件（ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist車前碰撞預警系統）及beats環繞音響等，都能帶給消費者不同的創新感受；同時 The new Polo beats巡迴特展最終場，將自2月27日起至3月1日於彰化授權展示中心舉辦。

德國汽車雜誌《auto motor und sport》2018年度最佳小型車款...
德國汽車雜誌《auto motor und sport》2018年度最佳小型車款為 The new Polo。圖／台灣福斯汽車提供
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The new Golf榮獲德國汽車雜誌《auto motor und spor...
The new Golf榮獲德國汽車雜誌《auto motor und sport》票選 2018年度最佳中小型車款頭銜。圖／台灣福斯汽車提供
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