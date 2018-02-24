搶攻限塑政策商機！Yahoo奇摩購物環保月光節登場

2018-02-24 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年限塑政策上路，帶動網購環保商品成長5成，Yahoo奇摩購物春節過後的首檔月光節就鎖定環保議題，推出各式搶手的環保商品及1元加價購等超值優惠，在環保商品中最熱賣的前3名為購物袋、飲料袋、環保吸管。

Yahoo奇摩購物中心自去年6月起創立月光節，挑選每個月非假日的最後3天推出民生日用品超低價優惠，要讓大家月底也不必擔心荷包空空心慌慌，大受消費者歡迎，每個月3天月光節的業績都較平日成長至少2～4成，今年更首次聯合超級商城優質店家商品，提供消費者更多選擇。

根據Yahoo奇摩購物中心統計，1月份月光節中最受消費者歡迎的商品是清潔類，熱搜關鍵字成長6成，主要是因為過年除舊布新打掃需求，加上1月1日起全台限塑政策上路，刺激不少人上網購買可重複使用、好清潔的環保商品，其中又以輕便環保購物袋、飲料提袋及不鏽鋼環保吸管最熱銷，價格不高、可水洗並重複使用、又是日常必需品，大眾重複購買的比例也很高，有人甚至會每個月都各買一組或當作造型搭配替換使用。